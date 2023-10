Des retraités courtisés pour combler des emplois disponibles à Québec

Plus de 20 000 visiteurs sont attendus jusqu’à dimanche au Salon FADOQ, présenté au Centre de foires d’ExpoCité. Parmi les nouveautés, une zone destinée aux chercheurs d’emplois âgés de 50 ans et plus regroupant plus de 500 postes à combler.

Les raisons économiques incitent de plus en plus de retraités à revenir sur le marché du travail ou à y demeurer plus longtemps pour les travailleurs expérimentés, note Alain Raymond, directeur général de l’Atelier de préparation à l’emploi (APE), qui est impliqué dans la création de cette zone.

«Les besoins financiers sont plus importants avec l’augmentation du coût de la vie», a ajouté M. Raymond.

Diane Tremblay

Une tendance qui s’est accentuée, selon lui, dans la dernière année. On estime à 926 000 le nombre de personnes en emploi au Québec âgées de 55 ans et plus. En comparaison, le nombre de jeunes en emploi (15-29 ans) est d’environ un million, selon les données de 2021.

500 postes à combler

«C’est vrai qu’il y en a qui reviennent sur le marché du travail pour arrondir les fins de mois, mais d’autres le font aussi pour enrichir leur vie sociale», a indiqué Michel Beaumont, directeur général de la FADOQ.

C’est un peu des deux qui a incité Jacqueline Théberge de Québec à aller visiter la zone emploi.

«Je me cherche un emploi à temps partiel. Je peux travailler en gestion de ressources humaines, au service à la clientèle. J’ai beaucoup d’expérience en gestion», a-t-elle confié.

Bien qu’elle soit retraitée depuis quelques années, Mme Théberge veut faire un retour sur le marché du travail.

«Dans la situation actuelle où tout coûte plus cher, on a tous besoin d’un peu plus d’argent. C’est aussi une question d’être en contact avec les autres», a-t-elle ajouté.

Rencontrée sur place elle aussi, Thérèse Jobin de Québec était curieuse de voir les emplois disponibles.

«Je suis retraitée et je cherche un emploi à temps partiel parce que je suis tannée de rester dans la maison! J’aime ça être active. J’ai toujours travaillé dans ma vie. Il y a des choses très intéressantes», a-t-elle partagé.

«On croit que les aînés qui retournent sur le marché du travail font partie de la solution pour contrer la pénurie de main-d’œuvre», a ajouté M. Beaumont.

La FADOQ continue de faire des représentations auprès des gouvernements pour alléger le fardeau fiscal des retraités qui souhaitent continuer à travailler. Certains gains ont été réalisés dans le passé, mais d’autres améliorations restent à faire.