DUFOUR, Carmen Guérin



À l'hôpital de La Malbaie, le 14 septembre 2023, à l'âge de 85 ans et 6 mois est décédée dame Carmen Guérin, épouse de feu M. Léon-Georges Dufour. Elle était la fille de feu M. Albert Guérin et de feu dame Blanche Dufour. Elle demeurait à Baie-Sainte-Catherine.et de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Catherine, Hélène (André Blouin), Daniel (Nicole Dufour), Marie-Josée (Gino Campagna) et Julie (Daniel Perron); ses petits-enfants: Cathy Dufour, Dave Désilets, François Asselin (Andréanne Roy), Mélanie Asselin, Stéphanie Dufour, Pier-Luc Dufour, Jason Caron, Hugo Rioux, Jasmine Rioux, Adam Perron et Dominic Perron; ses arrière-petits-enfants: Jakob, Émile, Jules et Félix; ses frères et sœurs: feu Yvan (Rita Goyette), feu Jean-Louis (feu Yvette Deschênes), feu Gaston (Lise Tremblay), Andrée et feu Michèle (Normand Gagnon); sa fille de cœur Claire Therrien ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le personnel du 4eme étage de l'hôpital de La Malbaie, l'équipe du CLSC et la Dre Marie-Josée Gagnon pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la fondation Les Mains de L'Espoir, formulaires disponibles en ligne : www.mainsdelespoir.org Les funérailles seront dirigées par