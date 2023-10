Faire payer plus les étudiants: vif débat entre Mulcair et Lisée

Faire payer plus les étudiants hors Québec qui viennent étudier dans nos universités, c’est une décision saluée par Richard Martineau. Et il l’a dit plusieurs fois à son micro, félicitant les ministres Pascale Déry et Jean-François Roberge. Mais entre Thomas Mulcair et Jean-François Lisée, on peut dire que c’est une question qui divise... et ce n’est pas peu dire!

Les deux hommes ont été à couteaux tirés pendant une bonne partie de leur rencontre de l’heure, via QUB radio.

Écoutez cette rencontre de l’heure houleuse entre Thomas Mulcair et Jean-François Lisée, au micro de Richard Martineau, via QUB radio :

«Nous sommes les sociodémocrates idiots d’Amérique du Nord», a d’emblée lancé Jean-François Lisée.

L’ancien chef du Parti québécois a aussi salué la décision de la CAQ. Mais sa façon de le faire, Thomas Mulcair ne l’a pas appréciée du tout.

«Désolé de te l’apprendre Jean-François, mais tes opinions ne sont pas des faits», a lancé l’ancien chef du NPD.

On peut dire que les vagues étaient hautes, même très hautes dans cette rencontre de l’heure. En fait, on a rarement entendu une confrontation verbale aussi animée entre les deux hommes.