Football Rouge et Or: une recrue de Laval vivra son baptême des rangs universitaires à la maison après avoir été sur la touche au cours des six derniers mois

Les derniers mois ont été difficiles pour Jacob Jinchereau qui devait se contenter d’un rôle de spectateur, mais l'ailier défensif natif de Montréal vivra finalement son baptême des rangs universitaires, samedi au CEPSUM, alors que le Rouge et Or de l’Université Laval sera dans la métropole pour se frotter à ses grands rivaux des Carabins de l’Université de Montréal.

Opéré en mars dernier pour une blessure à une épaule, l’ailier défensif recrue du Rouge et Or a obtenu le feu vert de l’équipe médicale et il s’est entraîné avec ses coéquipiers pour la première fois cette semaine.

Mathieu Belanger

«Six mois à l’écart, c’est long, a lancé le produit des Phénix d’André-Grasset. C’est la première fois que je me blesse et c’est aussi une première que je subisse une opération. J’ai été bien entourné et je suis maintenant prêt à revenir au jeu.»

«Je suis excité de jouer mon premier match dans les rangs universitaires et ça se passe au CEPSUM en plus, de poursuivre Jinchereau. C’est un retour à la maison.»

De concert avec l’équipe médicale et les entraîneurs, l’étudiant au certificat en management a décidé de passer sous le bistouri en mars même si cela signifiait de rater le camp d’entraînement et les cinq ou six premières parties de la saison.

«À Grasset l’an dernier, j’ai joué avec une attelle et ça se passait bien et j’aurais pu faire la même chose cette année, mais on craignait que je me blesse encore plus, a-t-il expliqué. On a fait le choix le plus sécuritaire.»

Une rare recrue d'André-Grasset à Laval

À l’exception de Kevin Mital, Jinchereau est le premier joueur d’André-Grasset à opter pour le Rouge et Or depuis le plaqueur Ugo Cavalancia en 2014.

«Les joueurs de Grasset vont pas mal tous à Montréal, mais je voulais écrire ma propre histoire, a raconté celui qui a été élu sur l'équipe d'étoiles Division 1 en 2022. À l’exception de mes parents qui habitent à Montréal, toute ma famille est dans la région de Québec. Au final, ça s’est joué entre Laval et Montréal. Ma rencontre avec Glen (Constantin), Marc (Fortier) et Mathieu (Bertrand) m’a vraiment accroché. Je me sentais déjà membre de la famille.»

Ligne défensive amochée

Au sein d’une ligne défensive vraiment amochée, du jamais vu aux dires de Glen Constantin, Jinchereau ne sera pas le seul à disputer son premier match. Deux autres recrues feront leurs débuts. Secondeur, Felipe Forteza a été déplacé comme ailier défensif alors que Zaac Leclerc disputera lui aussi son premier match.

Jean-William Rouleau, Alexandre Deblois, Antoine Félix-Michaud et William Quenneville qui ont tous été partants depuis le début de la saison sont tous sur la touche tout comme Michaël Bernier.

«On a pris les jeunes sous notre aile cette semaine, a souligné le vétéran Charles-Lee Alarie Tardif. C’est clair qu’il s’agit d’un beau défi de disputer son premier match en carrière à Montréal, mais ils sont prêts. Ce n’est pas pour rien qu’ils ont été recrutés.»

«Dans le premier match contre Montréal, nos demis défensifs avaient fait une job incroyable pour arrêter le jeu aérien, mais on n’avait pas été en mesurer de contenir Jonathan Sénécal dans la pochette. Il avait trop couru.»

Une ligne offensive agressive

À son premier match au CEPSUM depuis le 24 octobre 2021, Nathaniel Dumoulin-Duguay estime que la ligne offensive a trouvé son identité.

«Le départ des deux Nicolas (Guay et Thibodeau) a laissé des trous en début de saison, mais on a maintenant trouvé notre identité, a affirmé le bloqueur de 6 pi 3 po et 300 livres.

On veut jouer vite, physique et brasser nos adversaires. On ne débute pas toujours en force, mais c’est le résultat qui compte. Les blessures à nos centres arrières ont amené de gros changements, mais nous avons trouvé des solutions.»

Dumoulin-Guay mentionne que le Rouge et Or veut rebondir du revers de 31-14 subi au PEPS. «On a subi une grosse défaite et on veut casser le party au CEPSUM. La défaite a laissé des séquelles, mais de bonnes séquelles. Montréal possède un bon front, mais c’est possible de courir.»