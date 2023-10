La «catastrophe» de l'exode des Palestiniens en 1948

L'exil des Palestiniens en 1948, ou «Nakba», évoqué vendredi par le président palestinien, Mahmoud Abbas, au regard de la situation actuelle dans la bande de Gaza, désigne les quelque 760 000 Palestiniens qui ont fui ou ont été expulsés de leurs maisons pendant la première guerre israélo-arabe qui a coïncidé avec la création de l'État d'Israël.

La Nakba («catastrophe» en arabe) est commémorée chaque année le 15 mai.

Israël a ordonné vendredi l'évacuation vers le sud de «tous les civils» de la ville de Gaza, «pour leur propre sécurité et protection» avant une offensive terrestre qui se dessine peu à peu. Cet ordre concerne environ 1,1 million d'habitants du nord de la bande de Gaza.

Selon l'ONU, l'actuelle guerre entre le Hamas et Israël a déjà déplacé plus de 423 000 personnes dans la bande de Gaza depuis son commencement le 7 octobre.

Traumatisme

Le 14 mai 1948, David Ben Gourion, le dirigeant du mouvement sioniste, déclare l'indépendance d'Israël en application d'une résolution de l'ONU prévoyant le partage de la Palestine, jusqu'alors sous mandat britannique. Le lendemain, cinq pays arabes entrent en guerre contre le nouvel État.

La première vague de départs de Palestiniens avait commencé dès le début des combats entre milices juives et palestiniennes fin 1947, après le vote de l'ONU de ce plan rejeté par les États arabes.

L'exode s'amplifie considérablement après le massacre commis en avril 1948 de plus d'une centaine de villageois palestiniens à Deir Yassine, près de Jérusalem, par deux groupes paramilitaires juifs.

À partir de mars 1948, les autorités sionistes lancent le «Plan Dalet», pour pousser les habitants palestiniens à évacuer les zones attribuées aux juifs dans le plan de partage.

Des centaines de milliers de Palestiniens vont fuir ou être chassés par les militaires notamment dans les localités de Lod et Ramla (centre) ainsi qu'à Tibériade en Galilée (nord).

Droit au retour

Dès décembre 1948, l'Assemblée générale de l'ONU adopte la résolution 194 sur le droit au retour des réfugiés, stipulant que «les réfugiés qui désirent rentrer dans leurs foyers et vivre en paix avec leurs voisins devraient y être autorisés le plus vite possible» et que «des dédommagements devraient être versés pour les propriétés de ceux qui ne veulent pas revenir».

Israël rejette catégoriquement ce droit, faisant valoir qu'autoriser même une fraction d'entre eux à revenir reviendrait à proclamer sa propre fin en tant qu'État juif.

De plus, l'État israélien a adopté en 1950 une loi dite des «biens des absents», qui place sous sa tutelle toutes les propriétés sur le territoire israélien appartenant à des Arabes ayant fui ou s’étant installés à l'étranger lors de la création d'Israël.

Israël rappelle que plus de 850 000 juifs ont, eux, été chassés des pays arabes après la déclaration d'indépendance de mai 1948.

L'ONU recense aujourd'hui 5,9 millions de réfugiés palestiniens répartis entre les Territoires palestiniens (la Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, et la bande de Gaza), la Jordanie, le Liban et la Syrie.

Une clé rouillée

Soixante-quinze ans après l'exode, les Palestiniens entretiennent leur rêve du retour.

Le souvenir est aussi entretenu par solidarité par les descendants des Palestiniens restés en Israël après la guerre de 1948-1949, dits «Arabes israéliens».

La grosse clé rouillée d'une maison qui n'existe peut-être plus ou le titre chiffonné de propriété d'une terre sont devenus dans les camps de réfugiés le symbole de cette aspiration au retour. Les manifestants palestiniens, qui commémorent tous les ans la Nakba, portent aussi une clé surdimensionnée, symbole traditionnel des maisons perdues.