La colite ulcéreuse ne signale pas la fin d’une vie

En lisant les propos tenus dans « Problème de santé intime » paru dans votre courrier de ce matin, j’ai revu ce que mon épouse a vécu il y a 34 ans après l’accouchement de notre fille. Son médecin lui avait diagnostiqué une colite ulcéreuse. Elle est donc médicamentée depuis ce temps et est soumise à une colonoscopie tous les dix ans.

Elle a été chanceuse, car après avoir dû s’astreindre à un régime alimentaire sévère au début, elle en suit désormais un plus léger. Elle doit se limiter dans sa consommation d’alcool, de caféine et de sucre. Donc exit les desserts trop sucrés. Elle doit aussi faire attention aux excès de stress dans son quotidien. Mais avec sa médication, elle garde le tout sous contrôle.

Comme vous le disiez à cette correspondante Louise, une consultation médicale s’impose dans son cas. Et selon moi, elle a tort de s’abstenir de parler de ses malaises avec son conjoint, car nous sommes là justement pour épauler et supporter celle que nous aimons et que nous ne voulons perdre à aucun prix.

Anonyme

Il est à souhaiter que cette femme vous lise et surtout écoute vos conseils, à défaut d’avoir suivi les miens. Espérons que votre point de vue de mâle lui donne aussi le courage de s’ouvrir librement avec son conjoint sur son état de santé.