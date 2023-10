La danseuse de flamenco Sonia Del Rio s'éteint à 83 ans

La danseuse de ballet espagnol Sonia Boivenu, connue sous le nom de scène Sonia Del Rio et souvent dépeinte comme étant «la mère du flamenco au Québec», s’est éteinte vendredi après-midi entourée des siens.

Elle était atteinte d’un cancer des ovaires foudroyant, pour lequel elle a préféré partir dans la dignité, a confié à l’Agence QMI une amie de longue date.



Née le 29 janvier 1940 à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, Sonia Del Rio a quitté le Québec en direction de l’Europe à bord du navire l'Homeric, à 18 ans, pour parfaire ses études en danse et y tenter sa chance.



À l’époque, malgré son jeune âge, elle avait déjà commencé à s’illustrer, dans les cabarets de Montréal, où elle a dansé aux côtés de Michel Louvain, Muriel Millard, Les Jérolas, Monique Gaube, et les fantaisistes Ti-Gus et Ti-Mousse.



Moins d’un an après son arrivée en Europe, en 1961, la jeune Sonia a rapidement été remarquée par la danseuse Pilar Lopez avec qui elle a effectué une première tournée internationale qui l'a conduite en Italie, en Syrie et au Liban, avant de retourner en Espagne, où elle a été embauchée comme première danseuse dans les Ballets espagnols.



Elle a ensuite rencontré, l'année suivante, José Greco, l’un des plus importants chorégraphe et maître de son époque, avec qui elle est partie plusieurs fois, au cours de cette décennie, en tournée nord-américaine et européenne, mais aussi en Afrique du Sud et en Australie.



Sonia Del Rio a, au fil de sa carrière, également dansé avec le Ballet Goyesca, le Ballet de Madrid et le Ballet Mariemma. Elle a aussi obtenu une bourse du ministère de l’Éducation du Québec pour parfaire ses connaissances sous la direction de José Granero, Pedro Azorin, Alberto Lorca et Mercedes y Albano.



«Elle a eu une carrière époustouflante. Partout sur la planète, elle a dansé avec les plus grandes compagnies de flamenco. [...] Elle a même été soliste à la Scala de Milan», a précisé son amie Claudia Couture, qu’elle a rencontrée à l’adolescence sur le plateau de l’émission Deux pianos, diffusée à l’époque sur les ondes Télé-Métropole (TVA).

Photo fournie par Claudia Couture



À son retour au Québec, au milieu des années 1970, Sonia Del Rio a enseigné la danse et a chorégraphié pour les Grands Ballets canadiens, l'Opéra de Montréal et le Conservatoire d'art dramatique du Québec. Elle a aussi été conférencière et concertiste de castagnettes.



«Sonia a eu une grande carrière européenne, mais elle a laissé sa trace à Montréal. Il y a beaucoup de danseurs qui ont bénéficié de son enseignement et de gens qui ont assisté à ses conférences», a fait valoir Mme Couture. Les deux dames ont d’ailleurs entretenu une relation épistolaire pendant de nombreuses années, soit la période où la carrière de Mme Del Rio a pris son envol en Europe.



Sonia Del Rio a reçu en 1998, pour ses réalisations, au nom de Sa Majesté le roi Juan Carlos 1er d'Espagne, l'Ordre d'Isabelle la catholique, la distinction la plus élevée accordée à une artiste étrangère.

Photo fournie par Claudia Couture



Elle est, encore à ce jour, la seule Canadienne à avoir été diplômée de l’école supérieure Real Escuela Superior de Arte Dramatico y danza de Madrid, en Espagne.



En raison de ses soucis de santé et d’une opération au cœur, Mme Del Rio et son conjoint, Claude Normand, ont vendu leur résidence de Sainte-Adèle, dans les Laurentides, l’ancienne demeure de l’auteur Claude-Henri Grignon, en 2022, pour se rapprocher du CHUM, à Montréal, là où son médecin traitant exerçait.



C’est à la suite de la vente de sa maison qu’elle aurait eu son diagnostic de cancer des ovaires, selon son amie.



C’est d’ailleurs à Sainte-Adèle que les funérailles de l’interprète doivent avoir lieu, la semaine prochaine.