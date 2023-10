Les amateurs de basketball ont encore une fois répondu présents en remplissant le Centre Bell pour assister à un match préparatoire de la NBA, jeudi, ce qui a fait dire à l’un des meilleurs joueurs au monde que Montréal méritait un club.

« C’était comme une vraie partie », a mentionné l’Ontarien Shai Gilgeous--Alexander, dont plusieurs proches avaient fait le voyage pour le voir jouer.

« La NBA devrait avoir une équipe ici », a ajouté le plus sérieusement du monde la vedette du Thunder d’Oklahoma City lors de sa conférence de presse d’après-match, vêtu d’un chandail du Canadien, avec son numéro et ses initiales inscrites au verso.

Son coéquipier québécois, Luguentz Dort, ne pouvait pas être plus d’accord, après avoir vécu une soirée inoubliable de 24 points en 24 minutes, au grand plaisir des 21 055 spectateurs.

« Le basketball grandit tellement ici. Il y a beaucoup de fans qui sont venus nous appuyer. J’espère qu’un jour ça va arriver [une équipe à Montréal]. C’est sûr que ça va être dur de venir jouer ici parce qu’on a de bons partisans », a soutenu celui qui souhaite à tous les joueurs provenant de la Belle Province de vivre une telle expérience.

« J’aurais aimé jouer contre [les Pacers de] l’Indiana », a admis Dort.

Pas facile pour les adversaires

Pour la deuxième fois seulement depuis 2012, les Raptors n’étaient pas de la partie, ce qui n’a pas empêché les amateurs du ballon orange d’être au rendez-vous et d’impressionner l’entraîneur du Thunder.

« J’aimerais bien qu’il y ait une formation de la NBA à Montréal, mais en même temps, je ne suis pas certain que j’aimerais venir jouer ici en tant que visiteur devant cette foule ! » a lancé avec humour Mark Daigneault.

Pour celui dont l’arrière-grand-père était Québécois, disputer une rencontre hors-concours dans une telle atmosphère était plus important que la défaite de 128 à 125, encaissée face aux Pistons.

« Merci à la ville de Montréal, à la communauté de basketball d’ici. On a joué devant une foule bruyante et incroyable, qui a encouragé les deux équipes. Ce fut un plaisir d’évoluer au sein d’un tel environnement », a dit d’emblée Daigneault, avant même qu’une seule question ne lui soit posée.

Du bon temps

Le charme montréalais a aussi opéré dans le clan de l’équipe de Detroit.

« De l’aéroport jusqu’au centre-ville, c’était magnifique. J’étais venu il y a 30 ans, mais j’étais trop jeune et immature pour apprécier, s’est rappelé l’entraîneur des Pistons, Monty Williams, dont deux de ses joueurs français, Killian Hayes et Malcolm Cazalon, ont été heureux de parler la langue de Molière durant ce court séjour. « Partout les gens étaient gentils. À l’hôtel, on nous donnait des indications. On a eu du bon temps », a conclu Williams.

Malgré tous ces bons mots, le projet d’avoir une concession de la NBA est au point mort selon ce que rapportait La Presse en mai. Les villes de Seattle et de Las Vegas seraient dans la mire du circuit Silver en cas d’éventuelles expansions.