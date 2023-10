Le balado «Alone: A Love Story» traduit à Paris retiré des plateformes : CBC/Radio-Canada s'excuse et confiera l'adaptation à un studio québécois

CBC/Radio-Canada admet avoir commis une erreur en confiant l'adaptation en français du populaire balado canadien Alone, A Love Story au studio parisien Ochenta plutôt qu’à un studio québécois.

Dans une lettre d’excuses transmise vendredi à la présidente de l’Union des artistes, Tania Kontoyanni, la présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada Catherine Tait annonce que la version en français Seule: une histoire d'amour sera retirée des plateformes numériques et que le travail d'adaptation sera confié à un studio québécois.

« Nous allons revoir nos pratiques pour éviter qu’une telle erreur se reproduise. Nous allons donc retirer la version française pour l'instant et refaire traduire les épisodes auprès d'une entreprise de doublage québécoise », explique Catherine Tait dans sa lettre.

« Comme vous le savez sans doute, ce balado, inspiré des mémoires touchants de Michelle Parise, a ému des auditoires à travers le monde. Vu le grand succès du balado en anglais, CBC souhaitait un rayonnement international et a demandé à une entreprise parisienne de procéder au doublage en français et en espagnol, plutôt que de choisir l’expertise d’ici. C’était une erreur, point à la ligne. Nous l'admettons sans équivoque et nous nous en excusons sincèrement.»

Courtoisie

Mercredi, le Journal de Montréal révélait que CBC Podcasts avait préféré confier l'adaptation en français de son balado au studio parisien Ochenta plutôt qu'à l'expertise d'ici parce qu'on voulait éviter l'accent québécois.

« On ne voulait pas un français québécois, pour favoriser l’intérêt à l’international », affirmait Cesil Fernandes, producteur exécutif chez CBC Podcasts, filiale du réseau anglais de Radio-Canada, en entrevue au Journal de Montréal.

Dans sa lettre, la présidente de CBC/Radio-Canada a rejeté cette version. « Notre réaction initiale aux questions des médias a également manqué de sensibilité », a-t-elle expliqué.

Tania Kontoyanni, présidente de l'Union des artistes, a accepté les excuses de CBC/Radio-Canada : « J’ai reçu l’appel de Catherine Tait présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada un peu plus tôt aujourd’hui. Elle m’a transmise ses sincères excuses que j’ai acceptées et que je partagerai à nos membres. Les artistes francophones, dont ceux de l’industrie du doublage, ont besoin du soutien de leur société d’État, d’autant plus ces dernières années. Il y a énormément de talent ici, rien ne sert d’aller en chercher à l’étranger. »

La première version en français du balado canadien, narrée par la comédienne française Marion Lesongeur, a déjà été retirée de la plateforme de Radio-Canada Ohdio. Pour l'instant, elle est toujours disponible sur Spotify et Amazon Music.