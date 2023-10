Le Hamas se sert des habitants de Gaza comme «bouclier», dénonce la cheffe de la diplomatie allemande

La cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, en visite vendredi en Israël, a dénoncé «le calcul perfide» du Hamas qui utilise la population de Gaza, bombardé par Israël, comme «bouclier».

• À lire aussi: EN DIRECT | Jour 7 de la guerre Hamas-Israël

• À lire aussi: EN VIDÉO | «C’est un malade!»: des jeunes filment l’attaque du lycée d’Arras, un prof témoigne

«Dans son calcul perfide, le Hamas se retranche désormais derrière d'autres personnes innocentes et les utilise comme boucliers à Gaza. Le Hamas a pris en otage toute la population de Gaza», a déploré Mme Baerbock devant la presse après une rencontre avec son homologue israélien, Eli Cohen.

AFP

«Leurs tunnels, leurs dépôts d'armes et leurs centres de commandement se trouvent délibérément dans des immeubles d'habitation, dans les supermarchés et les universités. Et peut-être même des hôpitaux», a-t-elle ajouté.

Elle a mis en exergue «le défi immense» face auquel se trouvait Israël dans sa guerre contre le Hamas car «en tant que démocraties (...) nous prenons au sérieux le précepte humanitaire, la protection élémentaire de la population civile».

AFP

«C'est ce qui nous distingue, nous les démocraties, des terroristes», a-t-elle ajouté, soulignant qu'Israël «a le droit, et même le devoir, de s'opposer à cette terreur brutale et barbare, dans le cadre du droit international».

«Les civils ont besoin d'espaces sûrs dans lesquels ils peuvent trouver une protection et être approvisionnés en produits de première nécessité», a ajouté Mme Baerbock, assurant que l'Allemagne en discutait avec les autorités israéliennes, tout comme avec l'Egypte et les Nations Unies.

Mme Baerbock s'est rendue dans le sud d'Israël, dans la localité de Netivot, près de la frontière avec la bande Gaza.

«Atrocités inimaginables»

Elle a dénoncé «les atrocités inimaginables» commises par le Hamas, lors de sa vaste offensive surprise du week-end dernier, la plus meurtrière de l'histoire d'Israël, dans laquelle au moins 1 300 personnes, en majorité des civils, ont été tuées en Israël, selon l'armée.

Le Hamas détient en outre environ 150 otages: «Libérez ces personnes innocentes, libérez ces petites filles innocentes», a lancé la ministre à l'adresse du mouvement islamiste palestinien.

Annalena Baerbock | AFP

«Israël a le droit --non, le devoir-- de libérer ses ressortissants», a-t-elle ajouté.

Les frappes de représailles israéliennes ont fait plus de 1 700 personnes morts dans la bande de Gaza, dont plus de 500 enfants, selon le ministère palestinien de la Santé.