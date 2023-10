«Le pouvoir blanc»

Photo fournie par le Salon

Le 10e Salon FADOQ 50 ans + régions de Québec et Chaudière-Appalaches s’ouvre ce matin au Centre de foires de Québec. Pour célébrer ses 10 ans, les organisateurs (Groupe Pro-Expo) ont prévu une programmation spéciale avec plus de 30 conférences et spectacles pour s’informer, se divertir et s’inspirer, et la présence d’invités spéciaux, dont Marcel Leboeuf, Josée Lavigueur, Jeanick Fournier, Marie-Josée Taillefer, Isabelle Huot et Alain Choquette (photos). Des professionnels dans divers domaines animeront les 265 kiosques, proposant des activités, des voyages, des conseils financiers, des solutions d’habitation, des soins personnels et en nouveauté : la Zone emploi 50 ans + un centre-conseil en emploi qui regroupera près de 500 offres d’emplois destinées à la main-d’œuvre d’expérience. Vous aurez aussi la chance de gagner plusieurs prix dont un voyage à La Nouvelle-Orléans. L’entrée au Salon est gratuite, de même que le stationnement du centre commercial Fleur de Lys. Une navette gratuite assurera la liaison entre les deux sites tout au long des trois jours de l’événement. Au 1er juillet 2022, 20,8 % de la population québécoise faisait partie du groupe des 65 ans et plus, soit une personne sur cinq. Renseignements : groupeproexpo.com/salonfadoq/

Meubles & Nous... depuis 10 ans

Michel Tardif et Karline Turcotte (photo), copropriétaires de Meubles & Nous, célèbrent cette année le 10e anniversaire de leur entreprise. C’est en 2008 que les deux font l’acquisition de la compagnie Meubles Jacques Veilleux qu’ils dirigent pendant cinq ans, avant de développer en 2013 Meubles & Nous et inaugurent la marque avec le magasin de Saint-Georges en Beauce. En 2016, Michel et Karline aspirent à se rapprocher des gens de Québec en ouvrant une succursale à Beauport sur le boulevard Armand-Paris, pour ensuite déménager dans l’axe commercial de l’avenue Joseph-Casavant. Couronnée de succès depuis plus de 10 ans, la stratégie d’affaires, axée sur la proximité entre les différents intervenants et l’accompagnement de ceux-ci, s’avère des plus distinctive dans le marché. Michel et Karline misent sur la fidélité et l’expertise d’une quinzaine de fournisseurs canadiens afin de proposer une multitude d’options personnalisées et faciliter les relations entre les fabricants et la clientèle.

50 ans de mariage

Félicitations à Diane Lortie et Michel Lemay (photo) qui célèbrent aujourd’hui 13 octobre, leur 50e anniversaire de mariage. Tous deux originaires de Québec, ils résident cependant depuis plus de 40 ans à Baie-Saint-Paul. Le couple a eu deux enfants (2 garçons) et a deux petits enfants.

Au Rythme des Saisons

C’est sous ce thème que se tiendra le concert-bénéfice du groupe vocal le Chœur des Saisons le dimanche 5 novembre, dès 14 h, au Centre communautaire de la Sorbonne, 550, rue de la Sorbonne à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Présenté par Gosselin Automobiles, le spectacle se tiendra dans le contexte de la campagne de financement 2022-2023, alors que les choristes (photo) interpréteront un répertoire francophone varié sur le thème des saisons. Les billets (25 $) sont en vente au Comptoir Les Trésors de Nicolas, auprès des bénévoles du service d’entraide, en téléphonant au secrétariat au 418-831-8160, ainsi qu’à la Boutique des Productions Horticoles Demers. https://www.choeurdessaisons.com

Anniversaires

Marc-André Bergeron (photo), ex-directeur général des Lions de Trois-Rivières de la ECHL, maintenant entraîneur-chef des Estacades de Trois-Rivières midget AAA. 43 ans... Ian James Thorpe, nageur australien, surnommé La Torpille, qui est, avec cinq titres olympiques, l’Australien ayant remporté le plus de médailles d’or olympiques, 41 ans... Billy Bush, animateur de radio et de télévision américain membre de la famille Bush. Il est le neveu du président George H. W. Bush et cousin du président George W. Bush et du gouverneur de Floride Jeb Bush, 52 ans... Nancy Kerrigan, patineuse artistique américaine dont le nom est souvent associé à l’affaire Harding-Kerrigan des Jeux olympiques de Lillehammer en 1994, 54 ans... Éric Coulombe, le plus jeune des 3 frères (Alex Coulombe Ltée), promoteur immobilier Les Immeubles Logicom Inc., 58 ans... Châtelaine, chanteuse québécoise, 70 ans... Paul Simon, membre de Simon & Garfunkel, 82 ans... Nana Mouskouri, chanteuse grecque, 89 ans.

Disparus

Le 13 octobre 1997 : un accident d’autobus, au pied de la côte des Éboulements, dans Charlevoix, fait 44 victimes, dont 43 citoyens de Saint-Bernard en Beauce (monument au cimetière de Saint-Bernard sur la photo)... 2018 : Jean Bienvenue, 90 ans, ancien ministre libéral qui a notamment servi comme ministre de l’Immigration, puis de l’Éducation sous Robert Bourassa durant les années 1970... 2017 : William Lombardy, 79 ans, grand maître américain du jeu d’échecs... 2016 : Jean Crête, 84 ans, père du commentateur sportif Alain Crête (RDS)... 2016 : Jim Prentice, 60 ans, ancien premier ministre de l’Alberta... 2014 : Elizabeth Norment, 61 ans, actrice américaine (House of Cards)... 2010 : Gérard Berliner, 54 ans, compositeur, chanteur et acteur français... 2009 : Al Martino, 82 ans, crooner américain... 2008 : Alexei Cherepanov, 19 ans, le choix de premier tour des Rangers de New York en juin 2007... 2008 : Guillaume Depardieu, 37 ans, acteur français, fils de Gérard Depardieu... 2005 : Myra Cree, 68 ans, journaliste et animatrice à Radio-Canada (Téléjournal)... 1974 : Ed Sullivan, 72 ans, légende de la télévision américaine.