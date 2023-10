Le projet Riopelle : un héros que les Québécois ne connaissent pas assez, selon Luc Picard et Robert Lepage

Grand séducteur qui a rêvé de jouer pour le Canadien, Jean-Paul Riopelle est un héros national que les Québécois ne connaissent pas assez, estiment deux des têtes d’affiche de la pièce Le projet Riopelle, son créateur Robert Lepage et le comédien Luc Picard.

« C’est vrai que le monde ne le connait pas. Les peintres, les gens les connaissent un peu moins », observe Luc Picard.

Le comédien, qui reprendra le rôle de Riopelle pour 32 représentations au Théâtre Le Diamant, à compter de jeudi prochain, dit avoir appris beaucoup de choses en participant à cette pièce, jouée 40 fois à Montréal au printemps.

« C’est une espèce d’ouragan ambulant, une force de la nature qui avait un rapport ambigu avec son propre art. Il n’aimait pas parler de peinture. Quand il était jeune, il rêvait de jouer au hockey, mais il s’est blessé à un genou et n’a pas pu continuer », raconte Luc Picard.

« Il s’est mis à faire des meubles et il est devenu peintre par défaut, mais au départ, il voulait être sur la glace », précise Robert Lepage.

Cours d’histoire

Le dramaturge dit qu’il a pris soin de ne pas glorifier Jean-Paul Riopelle dans sa pièce de quatre heures. Il a plutôt voulu faire le portrait d’un peintre pas comme les autres.

« Il court les jupons, il fait de la course automobile, tous des affaires que tu n’associes pas d’habitudes à de grands artistes. C'est pour ça qu’il est attirant. Il est ambitieux, il a beaucoup d’énergie. »

Se faire raconter Riopelle, un des signataires du Refus global, c’est aussi assister à un cours d’histoire du Québec, relève Luc Picard.

« C’est un des bouts les plus intéressants du spectacle. On voit un peu d’où vient l’auto-découverte des Québécois dans les années 1960, même si curieusement, durant cette grande révolution, Riopelle était essentiellement en France. Ce besoin qu’il avait de se sortir du carcan dans lequel il était, c’était aussi le besoin des Québécois de se sortir de la grande noirceur. »

Un nouveau Refus global

« C’est un gars qui étouffait sous la censure », renchérit Robert Lepage, qui croit que redécouvrir Riopelle peut être bénéfique à notre génération.

« Il faudrait un nouveau Refus Global. On pense que nous sommes tous des penseurs libres, mais il y a toute une nouvelle dictature de ce que tu as le droit de dire et ce que tu n’as pas le droit de dire. C’est énorme. Je suis plutôt progressiste et je suis d’accord qu’il faut changer nos façons de penser, qu’il faut faire évoluer la société, mais il ne faut pas que ça devienne une dictature. On ne peut plus faire semblant de fumer une cigarette sur la scène, à Québec. C’est quelque chose. C’est comme si tu allais voir un peintre et que tu lui dis : ce vert-là, il fait penser à 7-Up, il ne faut plus que tu l’utilises. »