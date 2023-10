Le Rocket de Laval rate son lancement

LAVAL | Joel Armia a marqué deux fois, Joshua Roy a récolté un but et une passe, mais le Rocket de Laval a raté sa rentrée en s’inclinant 7 à 4 contre les Canucks d’Abbotsford à la Place Bell, vendredi soir.

C’est dommage pour les 10 290 spectateurs qui étaient présents puisqu’on ne peut même pas dire que les Canucks ont joué un bon match. Le Rocket a d'ailleurs fini le match en force avec une troisième période inspirée.

Les Canucks ont surtout profité des erreurs de jeunesse du Rocket, particulièrement dans la deuxième moitié de la seconde période qui se sera avérée désastreuse avec trois buts sans réplique des visiteurs. Ashdeep Bains a connu un bon match pour les visiteurs avec une récolte d’un but et trois passes.

Le Rocket aura l’occasion de se reprendre puisque les deux équipes ont à nouveau rendez-vous samedi.

Trois buts rapides

Le Rocket a bien amorcé chacune des périodes, mais a perdu son rythme lors des deux premiers engagements en raison de pénalités qui ont permis aux Canucks de respirer et de prendre leur élan.

Si la première période s’est terminée 2 à 2, ç’a été pas mal plus coûteux au deuxième tiers puisqu’une pénalité à Mattias Norlinder pour double-échec presque à mi-chemin a tout fait dérailler pour les locaux.

Les Canucks n’ont pas marqué pendant l’avantage numérique, mais ont pris le contrôle du match et ont ensuite marqué trois buts en moins de quatre minutes pour prendre une avance 5 à 2.

Pas toujours très assuré, Jakub Dobes a alors cédé sa place à Strauss Mann. Dobes a accordé cinq buts sur une quinzaine de tirs, pas l’amorce idéale pour un premier match professionnel.

Jeu nerveux

Cette séquence, bien que brève, a été révélatrice de ce que disait Jean-François Houle jeudi. C’est une équipe jeune et il faudra être patient et permettre aux jeunes d’apprendre en faisant des erreurs.

Après le but de Jack Rathbone, qui mettait les visiteurs en avant 3 à 2, les gaffes ont commencé à s’accumuler.

Même William Trudeau, d’ordinaire assuré, a bêtement perdu la rondelle derrière son but en tentant une passe. La rondelle a glissé sur la lame de son bâton, un adversaire la lui a soutirée et un instant plus tard, c’était 4 à 2.

Le jeu est devenu nerveux dans le camp lavallois, situation typique d’une jeune équipe.

Armia soulève la foule

Armia n’a pas perdu de temps en marquant le premier but de la saison du Rocket après moins de trois minutes de jeu sur un tir mal maîtrisé par Arturs Silovs, la rondelle glissant ensuite doucement derrière la ligne rouge.

Armia marque le premier but de la saison 2023-24🚀



Armia scores the first goal of 2023 season-24🚀#GoRocket https://t.co/i7hPl3j7J5 pic.twitter.com/fF1qzey92a — Rocket de Laval (@RocketLaval) October 13, 2023

Le gros attaquant finlandais a récidivé en avantage numérique en troisième période.

Quant à Joshua Roy, il a marqué son premier but chez les professionnels et ajouté une passe sur le second filet d’Armia.

Le Beauceron, qui a fait la pluie et le beau temps dans la LHJMQ avec le Phoenix de Sherbrooke a servi une leçon de feinte 101 à Danila Klimovich pour l’envoyer valser et ensuite décocher un tir bas qui a trompé Silovs.

Son premier chez les pros

First one with the pros #GoRocket https://t.co/DggeTXcK7h pic.twitter.com/m1VfxkKmTk — Rocket de Laval (@RocketLaval) October 14, 2023

Et Logan Mailloux dans tout ça? On peut dire qu’il a disputé un match honnête. Pas spectaculaire, mais efficace, il a été un des meilleurs défenseurs des siens. Il a même jeté les gants face à Chase Wouters en troisième période, au moment où son équipe se réveillait.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Identité

Plus tôt cette semaine, Jean-François Houle mentionnait qu’il voulait une équipe travaillante et tournée vers l’attaque.

C’est ce qu’il a eu dans cette première rencontre de la saison. Le Rocket a été entreprenant. Pendant la première moitié de la première période, la glace était notablement plus usée dans le territoire offensif des Canucks.

Le Rocket a beaucoup de joueurs très habiles, mais les bottes de travail ne sont jamais bien loin. On l’a vu en première période quand Gabriel Bourque et Brandon Gignac, deux vétérans, ont obtenu chacun une échappée dans le même désavantage numérique.

Mais on le répète, il faudra faire preuve de patience, c’est une équipe jeune. D’ailleurs, cinq joueurs disputaient leur premier match dans la Ligue américaine.