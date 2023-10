Les secrets d’un remarquable wampum du 18e siècle bientôt dévoilés dans la plus grande exposition présentée à ce jour au Canada

Datant probablement du moment de la Conquête, le wampum à la hache commémore l’entente entre les Wendat et les Nations autochtones de la vallée du Saint-Laurent et les nouvelles autorités anglaises. En échange de la protection de leur terre et leurs droits par la couronne anglaise, les Autochtones domiciliés leur assuraient un support militaire en cas de conflit, ce qui fut le cas lors de la rébellion de Pontiac (1763-1766), l’invasion américaine (1775) et la guerre de 1812. Pour appuyer les paroles échangées, ce wampum fabriqué par les Britanniques est donné aux chefs autochtones présents, représentant la hache symbolique scellant l’alliance avec roi George III. M20401© Musée McCord-Stewart