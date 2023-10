Evgeni Malkin s’amuse aux dépens des «Caps»

Le premier match de la saison entre les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington a été remporté par Sidney Crosby et sa bande.

Vendredi soir, au Capital One Arena, les «Pens» ont blanchi leurs rivaux de la division Métropolitaine au compte de 4 à 0.

C’est Evgeni Malkin qui a animé le spectacle en participant à tous les buts des siens. Le Russe a inscrit le premier but des siens et a fourni des mentions d’aide sur les deux réussites de Crosby et celle de Reilly Smith.

C’était la 29e fois que Malkin amassait au moins quatre points dans un match de la saison régulière de la Ligue nationale. Sur le but du héros du jour, le défenseur Erik Karlsson a récolté une aide. C’était son premier point dans l’uniforme des Penguins.

Par ailleurs, les deux buts de Crosby ont été inscrits en avantage numérique. Les «Caps» ont écopé de cinq pénalités et n’ont pas été en mesure de profiter des cinq chances qu’ils ont obtenu de jouer avec un patineur de plus.

Le gardien du club de Pittsburgh Tristan Jarry a fait face à 19 lancers et signé son 14e blanchissage en carrière. À l’autre bout de la patinoire, Charlie Lindgren a été défié à 35 reprises.

SOMMAIRE EN VIDÉO