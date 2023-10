L’Océanic s’incline malgré une offensive de 45 lancers

RIMOUSKI | Une salve de 45 tirs n’a pas été suffisante pour permettre à l’Océanic de l’emporter face au Titan de Bathurst ce vendredi soir dans un revers de 4-3, une 4e défaite de suite à domicile pour les hommes de Joël Perrault qui auraient mérité un meilleur sort.

« Je suis très satisfait de notre match. Nous avons dominé 20 à 7 dans les chances de marquer. Nous étions bien meilleurs que lundi dans l’exécution. J’ai dit aux gars qu’en jouant de cette façon, nous allions gagner plus de matchs que nous allions en perdre. Nos vétérans ont bien répondu à notre appel, tout comme nos jeunes vétérans Coursol, St-Denis et Blais et Quinn Kennedy qui a seulement 17 ans », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Joël Perrault.

Photo Alexandre D'Astous

Un bon départ de l’Océanic

L’Océanic a doublé le Titan au chapitre des tirs au but 12 contre 6 en première période, mais ce sont les visiteurs qui ont retraité au vestiaire en avance 2-1. Les hommes de Joël Perrault ont disputé une bonne période tandis que le Titan a été opportuniste. Donovan Arsenault a ouvert la marque en milieu de période pour le Titan. L’Océanic a répliqué en avantage numérique sur le 6e de la saison de Dominic Pilote qui s’est emparé du retour du tir de Charle Truchon. Trois minutes plus tard, Milo Roelans a battu le gardien de l’Océanic, Vincent Filion dans le haut du filet.

Photo Alexandre D'Astous

Blais et Coursol ont marqué en deuxième

Alexandre Blais (4e) a créé l’égalité 2-2 en milieu de deuxième période sur une séquence initiée par Quinn Kennedy et Mikaël Denis. Ce bit a donné des ailes à l’Océanic qui a accentué la pression en zone adverse. Maxim Coursol (6e) y est allé d’une superbe manœuvre sur une descente à deux contre un pour donner les devants à l’Océanic. Le Titan a joué de chance pour créer l’égalité lorsqu’un tir anodin de Noah Laberge a frappé le patin du défenseur de l’Océanic Spencer Gill pour tromper la vigilance de Vincent Filion.

Photo Alexandre D'Astous

Le Titan a inscrit le but gagnant à la suite d'une pénalité majeure

L’Océanic est parvenu à résister pendant une pénalité majeure à Dominic Pilote pour coup à la tête en fin de troisième période, mais le Titan a marqué une seconde après la fin de la pénalité sur une séquence où Milo Roelans semblait hors-jeu, mais le but de Robert Orr a été accordé par les officiels après un visionnement de la reprise.

En bref

Tyson Goguin et Mathys Laurent ont cédé leurs places à Ben Cross et à Charle Truchon. Olivier Théberge a aussi été retranché tandis que Jacob Mathieu est toujours blessé. L’Océanic recevra les Mooseheads d’Halifax dimanche après-midi.