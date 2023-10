Manifestation en soutien aux Palestiniens: la ministre Pascale Déry lance un appel au calme

Manifester est un droit fondamental au Québec, mais sans incitation à la haine et la violence, a lancé la ministre Pascale Déry, qui assure que les autorités feront tout pour éviter les débordements lors des manifestations de soutien à la Palestine qui se tiendront à Montréal vendredi.

«Des manifestations se tiendront aujourd’hui, et mon collègue François Bonnardel prend la situation très au sérieux. Toutes les mesures de sécurité nécessaires seront prises pour éviter les débordements», a affirmé la ministre de l’Enseignement supérieur en marge d’une annonce à Montréal, vendredi matin.

«Manifester est un droit fondamental au Québec, mais évidemment, sans l’incitation à la haine et à la violence», a-t-elle ajouté. «Je suis fière que mon gouvernement soit aux côtés de la communauté juive, et des Israéliens et que notre premier ministre ait condamné avec une grande fermeté les crimes du Hamas. Je suis de tout cœur avec le peuple israélien et tous les civils qui subissent cet épouvantable conflit.»

Rappelons que l’ancien dirigeant du Hamas Khaled Mashal a déclaré que la journée de vendredi serait un «jour de rage» partout dans le monde. Il a invité à faire le «djihad» pour soutenir les combattants du Hamas qui ont tué plus de 1300 Israéliens dans des attaques samedi dernier. Depuis, le conflit fait rage, et les bombardements israéliens ont tué plus de 1500 personnes à Gaza.

À Montréal, une manifestation en soutien à Gaza et aux Palestiniens est prévue vendredi soir. Mais le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a lancé jeudi une mise en garde dans un message publié sur les réseaux sociaux.

«Il y a une nuance entre manifester et inciter à la haine, qui contrevient au Code criminel. Les policiers sont sur le terrain pour s’assurer que les manifestations se déroulent dans le respect des lois», a-t-il publié sur X.

Organisation terroriste sans pitié

Sur un ton grave, la ministre Déry, d’origine juive, a également souligné que «nous vivons une période très inquiétante et préoccupante pour le monde moderne».

«Les images d’horreur qui nous parviennent, qui circulent sur les médias sociaux, qui sont terribles à regarder nous montrent une barbarie et une sauvagerie sans nom. Des enfants décapités, des otages que le Hamas défile dans les rues de Gaza, des tueries de masse et j’en passe. Nous faisons face à une organisation terroriste sans aucune pitié sans aucune considération pour la vie humaine», a-t-elle affirmé.

