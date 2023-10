Marchand confiant de trouver des «voies de passage» lors des négociations avec les syndicats

Bruges – Bruno Marchand s’est dit convaincu de trouver des «voies de passage» malgré les importantes demandes de «rattrapage salarial» mises de l’avant par deux syndicats de la Ville de Québec.

C’est ainsi que le maire de Québec a réagi jeudi, à partir de la Belgique, à la nouvelle selon laquelle les policiers et les cols bleus auront de fortes exigences lors des négociations qui démarreront bientôt.

«Ils ont des demandes. C’est normal. On en a nous autres aussi. C’est normal. On va trouver ensemble les voies de passage. On ne négociera pas sur la place publique. Ça, c’est sûr. Ce ne sera pas ma façon de faire», a laissé tomber le maire.

Contredisant la présidente de la Fraternité des policiers, Martine Fortier, M. Marchand a nié le fait que «ça part mal».

«Non, non. La volonté est là. [...] On veut travailler avec notre monde. Nos employés sont importants», a-t-il ajouté en affirmant qu’il est important de «trouver l’équilibre».

Les conventions collectives de la plupart des groupes d’employés de la Municipalité arriveront à échéance le 31 décembre.

-Avec la collaboration de Stéphanie Martin