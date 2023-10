Meubles & Nous: 10 ans d’affaires, 10 ans de proximité!

Depuis plus de 10 ans, Michel Tardif et Karline Turcotte, propriétaires de Meubles & Nous, ont axé la stratégie d’affaires de leur entreprise sur la proximité et l’accompagnement. Écoute, bienveillance et recherche de solutions pour toujours mieux répondre aux besoins de la clientèle sont les mots d’ordres! Tant pour les employés que pour les fournisseurs, la création d’un sentiment d’appartenance reflète la plus grande valeur aux yeux des propriétaires.

Michel et Karline misent sur la fidélité et l’expertise d’une quinzaine de fournisseurs canadiens, dans le but de proposer une multitude d’options personnalisées et de faciliter les relations entre les fabricants et la clientèle. Un bon esprit d'équipe associé à de solides relations d'affaires assurent une meilleure expérience à la clientèle.

Aujourd’hui, ils sont fiers de célébrer le 10e anniversaire de cette entreprise couronnée de succès. Le premier magasin Meubles & Nous a été inauguré à St-Georges en Beauce en 2013, tandis que la succursale de Beauport a ouvert ses portes en 2016.