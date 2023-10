Mine graphite à Grenville-sur-la-Rouge: la CPTAQ refuse l’exploitation de Canada Carbon

Après plusieurs années de bataille entre Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides, et Canada Carbon pour l’exploitation d’une mine de graphite en milieu agricole, la municipalité obtient gain de cause auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

L’organisation a refusé jeudi la demande de l’entreprise britanno-colombienne dans une orientation préliminaire.

Canada Carbon avait déposé une demande d’exploitation d’une mine de graphite de près de 85 hectares sur le territoire agricole de la municipalité. Ce projet comportait également la coupe d’érables.

Or, la commission croit que l’exploitation d’une mine et la coupe des arbres nuiraient au potentiel forestier et acéricole de ce secteur des Laurentides. Elle relève également les perturbations que cela pourrait provoquer sur les ressources de sol et en eau.

De son côté, la municipalité d’environ 2800 habitants avait réaffirmé son opposition au projet dans le dossier.

«Le projet aura un effet négatif sur les ressources acéricoles existantes et en cours de développement, tant sur le territoire de la municipalité locale que dans la région», laissait entendre la Ville, selon le rapport de 17 pages.

Canada Carbon avançait pour sa part que le projet aurait «des retombées économiques importantes» pour la municipalité et la région.

Ce n’est pas la première fois que la compagnie et la municipalité se retrouvent en conflit. En effet, Canada Carbon avait engagé en 2018 une poursuite de 96 millions $ contre Grenville-sur-la-Rouge pour avoir bloqué le projet.

Après deux ans d’affrontements en cour, les deux parties avaient fini par trouver une entente pour abandonner les poursuites.