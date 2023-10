Ottawa sera au rendez-vous pour financer le tramway, assure Duclos

Réitérant qu’Ottawa sera au rendez-vous pour financer le tramway de Québec à hauteur de 40%, Jean-Yves Duclos a soutenu que les trois paliers de gouvernements doivent travailler ensemble pour l’acceptabilité sociale du mégaprojet.

C’est ce que le ministre libéral fédéral a soutenu, vendredi après-midi, en marge d’une cérémonie à Québec. «La volonté [fédérale] a toujours été là depuis 2018 [...]. Notre appui est là depuis le début et va continuer à l’être jusqu’au moment où ce tramway va être réalisé», a-t-il insisté.

À la ministre des Transports Geneviève Guilbault qui s’inquiétait de l’absence d’un programme fédéral pour financer les coûts supplémentaires du tramway, M. Duclos a rappelé qu’un nouveau programme d’investissement en transport collectif – doté d’une enveloppe de 3 G$ par année – sera mis en place par Ottawa à partir de 2026.

«Il va y avoir du financement permanent au cours des prochaines années, a-t-il soutenu. Il faut absolument que la région de Québec puisse profiter de ce deuxième programme.»

Dans le même bain

M. Duclos a par ailleurs pris soin de ne pas se mêler directement de la joute verbale qui oppose Geneviève Guilbault au maire de Québec depuis jeudi au sujet du tramway. Le ministre fédéral a toutefois affirmé qu’il n’incombe pas au seul maire Marchand de s’assurer de l’acceptabilité sociale du tramway.

«L’appui de tous les niveaux de gouvernements est essentiel. L’acceptabilité sociale, ce n’est pas juste le travail d’un des trois gouvernements. On est tous dans le même bain. On fait tous partie du même projet, a-t-il laissé tomber. On y croit tous. Sinon, on n’investirait pas autant d’argent.»

Un maire «isolé»

De son côté, Claude Villeneuve, chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Québec, a affirmé que les derniers développements dans le dossier illustrent le fait que M. Marchand «s’isole» de plus en plus.

«Il est en train de l’échapper, a-t-il déploré. Je ne pense pas qu’il s’y prend de la bonne façon pour être respecté par le gouvernement [du Québec]. Le gouvernement ne le prend pas au sérieux. Manifestement, les canaux de communication sont rompus.»

M. Villeneuve a également regretté le fait que Mme Guilbault ramène la notion d’acceptabilité sociale dans le débat public. D’après lui, «c’est un recul. On revient deux ans en arrière».

La ministre Guilbault n’a pas souhaité réagir à la dernière sortie de vendredi faite par le maire Marchand à partir de la Belgique.

Ce que les députés ont dit

«Est-ce que la ministre des Transports et de la Mobilité durable est en train de sacrifier le tramway aux dépens du 3e lien? Tout porte à croire que ce gouvernement est désintéressé par le tramway», André Albert Morin, Parti libéral du Québec.

«J’ai de grandes attentes envers M me Guilbault tant pour le tramway que pour le transport collectif qui crie famine partout au Québec. C’est à Mme Guilbault de nous prouver qu’elle est toujours la bonne personne», Étienne Grandmont, Québec solidaire.

«Nous partageons les préoccupations du maire Marchand [et] aussi son scepticisme à savoir si Mme Guilbault est à la bonne place aux Transports et à la Mobilité durable compte tenu des multiples revirements à 180 degrés des derniers mois», Joël Arseneau, Parti Québécois.

–Avec la collaboration de QMI