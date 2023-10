Paris sportifs: la malédiction de Drake se poursuivra-t-elle?

Le rappeur canadien Drake est tellement convaincu que Logan Paul passera le K.-O. à Dillon Danis dans le combat de boxe qui les opposera samedi soir qu’il a misé 850 000 $.

C’est ce qu’il a partagé à ses quelque 143 millions d’abonnés Instagram dans une publication sur la plateforme jeudi soir. Il reste à voir s’il aura davantage de chance qu’auparavant, car il est reconnu pour ses paris importants perdus. Il aurait entre autres parié environ 1 million $ sur la finale de la Coupe du monde de la FIFA de 2022, sur la finale de la NBA de et sur la finale du Super Bowl LVII. Des sportifs comme Conor McGregor et Serena Williams ont déjà encaissé des défaites à la suite de paris de Drake.

• À lire aussi: Floyd Mayweather vole au secours d’Israël

Chose certaine, on ne pourra pas reprocher à Drake de ne pas suivre à la lettre l’expression «Agis plutôt que de parler».

Duel médiatisé

Tel que rapporté par le site TMZ, le chanteur a affirmé apporter son soutien à Paul à cause des nombreuses insultes et photos que Danis a partagées à propos de la fiancée de son adversaire, Nina Agdal, sur la plateforme X. Ces attaques étaient tellement fréquentes que la femme a même obtenu une ordonnance de cessation et d’abstention contre le boxeur.

«Ne misez jamais contre une vendetta et un règlement de comptes», a dit Drake sur Instagram.

L’aîné de Jake Paul, un autre youtubeur devenu boxeur, semblait très heureux de compter la vedette parmi ses partisans.

«Argent facile», a-t-il répondu en réponse au gage effectué par Drake.

Dillon Danis, lui, était plutôt frustré par la somme que le chanteur a osé placer contre lui.

«[Ce total de] 850 000 $ sur ma tête est un manque de respect», a écrit celui qui compte deux victoires par soumission en arts martiaux mixtes.

Mardi matin, une mêlée a éclaté entre les deux pugilistes lors de la conférence de presse d’avant-combat. Après que Paul eut lancé une bouteille d’eau à Danis, ce dernier a lancé un microphone qui a coupé son adversaire près de l’œil droit, sans toutefois causer de dommages mettant en péril le combat.