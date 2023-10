Près de 10 000 amendes pour injures envers des employés municipaux depuis 2018

Depuis 2018, près de 10 000 amendes – de 230$ chacune – ont été données par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) pour injures envers des employés municipaux, très majoritairement des policiers.

C’est ce qu’on peut lire dans une réponse à une demande d’accès à l’information.

Bon an mal an, il y a en moyenne environ cinq «tickets» pour insultes qui sont donnés quotidiennement sur le territoire desservi par le SPVQ. On n’enregistre pas d’écarts marqués d’une année à l’autre.

«Quand vient le temps d’émettre un constat d’infraction pour avoir injurié un agent de la paix, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. C’est du cas par cas parce que ça va dépendre de beaucoup de choses comme l’environnement, le contexte, le comportement de l’individu et le seuil de tolérance du policier», a expliqué Sandra Dion, porte-parole du SPVQ.

Quels changements depuis la COVID?

Même si les chiffres annuels n’ont pas beaucoup changé d’une année à l’autre, Mme Dion a rapporté qu’une différence existe entre les années COVID (2020-2021) et les autres années.

«Pendant la COVID, les gens avaient moins de tolérance envers les policiers et le travail des policiers était différent. Les gens étaient plus directs. Après la COVID, on sent que les gens vont être impatients et protester en sacrant par exemple, mais que ce ne sera pas nécessairement dirigé envers les policiers», a illustré Mme Dion.

Comme les policiers ont «un pouvoir discrétionnaire» d’émettre ou non un constat d’infraction lié aux injures, ces données jettent un éclairage sur leur travail, mais elles ne reflètent pas toujours fidèlement le quotidien des agents de la paix, a-t-on laissé entendre.

Pas normal, dit le maire

En déplacement en Belgique, le maire Marchand a réagi ainsi. «Est-ce que c’est beaucoup [de constats d’infraction]? Impossible à dire. Il faudrait le comparer avec les autres années [avant 2018] et je n’ai pas les statistiques là-dessus. Est-ce que c’est normal? La réponse est non», a-t-il laissé tomber.

D’après lui, «nos policiers sont des employés. Il n’y a pas de raison, plus que personne, de mériter des incivilités [...] C’est inacceptable d’insulter des employés. Ces gens-là méritent le respect».

-Avec la collaboration de Stéphanie Martin

Nombre de constats d’infraction donnés entre 2018 et 2023 par le SPVQ pour avoir insulté ou injurié un agent de la paix (ou autre employé municipal)

2018: 1629

2019: 1853

2020: 1470

2021: 1672

2022: 1769

2023 (en date du 5 octobre): 1563

Total: 9956

Source: Ville de Québec