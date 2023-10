Procès de Mario Roy: Le Dr Mailloux témoigne pour un complotiste notoire

Le coloré psychiatre Pierre Mailloux a témoigné vendredi pour la défense d’un ancien leader du groupe complotiste les «Farfadaas», dans le but de convaincre le juge d’alléger sa peine.

«J’ai fait une expertise sur les conséquences de son incarcération. [...] La principale séquelle serait qu’il a déjà fait une tentative de suicide dans sa cellule dans le passé durant une incarcération de 121 jours», a expliqué vendredi le Dr Mailloux, au palais de justice de Montréal, dans le cadre des représentations sur la peine dans le dossier de Mario Roy.

Photo Michaël Nguyen

Le psychiatre de 74 ans a d’emblée avoué au juge Jean-Jacques Gagné de la Cour du Québec avoir été radié à sept reprises par son ordre, notamment en raison de ses propos controversés tenus à la radio.

Rappelons que le groupe de complotistes les «Farfadaas», dont Mario Roy est le leader, a fait couler beaucoup d’encre pour avoir bloqué le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en mars 2021.

À l’époque, l’organisation dénonçait les mesures sanitaires durant la pandémie et la brutalité policière. Le chef des «Farfadaas» a été reconnu coupable de méfait et de complot en mars 2021, tout comme ses deux acolytes Steeve Charland et Karol Tardif.

Atteint d’une scoliose

M. Roy, qui se représente sans avocat, a aussi rappelé qu’il était atteint d’une scoliose depuis l’âge de 17 ans. Il précise que la prison pourrait endommager son état physique.

Photo d'archives, Agence QMI

«Le fait d’être confiné dans le passé a contribué à ses douleurs avec la scoliose de M.Roy. [...] À sa sortie de prison, il n’était plus le même. Changement constaté par sa conjointe aussi, qui lui aurait fait des remarques», a brièvement souligné le Dr Mailloux.

Ce dernier confirme avoir évalué le complotiste une première fois en 2012, durant son témoignage qui a duré près de 40 min vendredi.

Une fouille à nue le chamboule

Pierre Mailloux affirme aussi que Mario Roy a subi une fouille à nue réalisée par trois femmes dans le passé lors d’une incarcération.

Photo Michaël Nguyen

«Ça l’a profondément chamboulé», assure l’expert, qui ne reconnaît plus son patient aujourd’hui. «Ce n’est plus le même homme aujourd’hui qu’en 2010 ou 2012», juge le psychiatre.

L’expert a écrit dans son rapport qu’il «faut lui faire éviter la prison autant que possible».

Il a des remords

Le juge Jean-Jacques Gagné a ensuite demandé si Mario Roy avait des remords liés au blocage du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en 2021.

«Oui, c’est certain que j’ai des remords. [...] J’ai des remords pour les gens dans le tunnel», a avoué le complotiste.