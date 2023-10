Révélations touchantes d’Isabelle Maréchal: «Grâce à un don d’organe, mon conjoint a pu voir grandir nos enfants»

La Journée mondiale du don d’organes et de la greffe, qui a lieu comme chaque année le 17 octobre, marque un anniversaire bien particulier pour notre famille. Il y a dix ans, mon conjoint, Thierry, recevait un diagnostic de cancer du foie à un stade très avancé. Le pronostic était sombre: à peine trois mois à vivre. La seule issue possible était la greffe.

Nous sommes conscients de l’immense privilège que représente ce don de vie. Grâce à la générosité de son donneur, mon conjoint a pu voir grandir nos enfants. Nous lui en serons éternellement reconnaissants ainsi qu’à sa famille qui a consenti au don.

L’an dernier, 171 donneurs ont sauvé la vie de 483 personnes; 171 sur un total de 78 400 décès. C’est bien peu, car il faut des conditions particulières: mourir aux soins intensifs d’un hôpital, de mort cérébrale ou cardiocirculatoire, et ne pas avoir de maladie préexistante. N’est donc pas donneur qui veut.

Le consentement des familles

D’où l’importance de chérir le geste des familles de donneurs. Leur consentement est essentiel. Quand Thierry a reçu sa greffe en 2013, 42% des familles de donneurs refusaient de consentir au don. C’est une pénible décision à prendre dans un contexte où la mort arrive sans prévenir et nous enlève un être cher.

Aujourd’hui, grâce à une meilleure information et l’encadrement bienveillant des équipes médicales, deux familles sur trois acceptent. Un pas de géant qui a permis de sauver la vie de milliers de Québécois!

Alors qu’en Espagne, 85% des familles acceptent de consentir au don d’organes de leur proche, chez nous, le refus reste encore un enjeu. La solution facile serait d’imposer un consentement présumé aux Québécois. Mais nous croyons que c’est faire fausse route. Nous devons plutôt continuer de privilégier le dialogue avec les familles pour obtenir leur consentement. Un don doit rester un don.

Au Québec, il est impératif d’investir en vue d’un consentement éclairé. Il nous faut développer une véritable culture du don en misant sur une meilleure organisation du système du don et de transplantation, et sur la sensibilisation citoyenne. L’accompagnement et l’éducation au don d’organes à l’école ont un impact majeur sur le respect de la volonté d’un proche. Même la France et l’Espagne, qui ont adopté le consentement présumé, ne l’appliquent pas sans s’assurer du consentement des familles.

L’organisme Chaîne de vie

L’organisme Chaîne de vie que nous parrainons a mis en place un programme d’éducation sur le don d’organes et de tissus qui a touché plus de 100 000 élèves de 15 à 17 ans, grâce à plus de 300 enseignants.

Les 14 et 15 octobre aura lieu le Défi Chaîne de vie, une levée de fonds pour le déploiement du programme dans toutes les écoles secondaires. Nous vous invitons à grimper avec nous sur l’une des 15 montagnes au Québec ou à faire un don.

Pour l’occasion, nous rendons hommage aux donneurs qui ont fait part à leurs proches de leur décision; aux familles qui ont respecté ce choix; et à tous ceux qui travaillent de près et de loin à sauver des vies grâce au don d’organes. Tous sont les maillons vitaux d’une magnifique chaîne qui fait appel à notre générosité, notre compassion, notre solidarité, autant de valeurs qui témoignent de l’humanité de chacun d’entre nous.

Isabelle Maréchal et Thierry Houillon, marraine et parrain, Chaine de vie.org