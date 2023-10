Soccer : le Canada mange toute une volée

Pour son match amical de la présente fenêtre internationale, la formation masculine canadienne de soccer avait rendez-vous avec le Japon et elle gardera très peu de souvenirs réconfortants de son passage à Niigata, vendredi.

La troupe de l’entraîneur-chef intérimaire Mauro Biello a concédé trois buts en première demie pour s’avouer vaincue 4 à 1 devant le 19e pays au classement mondial de la FIFA.

Visiblement à court de réponses et bien loin du niveau de préparation de leurs rivaux, les Canadiens ont vu les nippons ouvrir la marque à la deuxième minute par l’entremise d’Ao Tanaka. Et si les favoris de la foule ont pu retraiter au vestiaire avec une priorité considérable, ils peuvent remercier leur gardien Keisuke Osako, qui a frustré Jonathan David sur un «penalty» à la 20e minute. Avant la mi-temps, le Japon a triplé son avance en l’espace de trois minutes, grâce à but contre son camp d’Alphonso Davies et la réussite de Keito Nakamura.

Après le deuxième but de Tanaka, David Hoilett a évité l’humiliation du blanchissage aux siens en profitant d’un retour dans la zone de réparation peu avant les arrêts de jeu.

Le porte-couleurs du CF Montréal Mathieu Choinière a par ailleurs eu droit à ses premières minutes en carrière au sein de l’équipe senior. Il a remplacé Jonathan Osorio peu après l’heure de jeu. Pour sa part, son coéquipier Samuel Piette a disputé plus de 60 minutes.

Classé au 44e échelon de la FIFA, le Canada a confié les rênes de la formation à Biello à la fin août quand son prédécesseur John Herdman a été embauché par le Toronto FC. Le pays tentera de se qualifier pour la Copa America 2024 en disputant une série aller-retour en novembre contre une nation à déterminer.