Soupçons d’homicide involontaire: un sexagénaire décède durant son propre baptême dans une piscine

Un sexagénaire du Royaume-Uni qui aurait parcouru des centaines de kilomètres pour être baptisé lors d’une cérémonie privée aurait perdu la vie après avoir plongé la tête à deux reprises dans une piscine de jardin en direct sur Facebook.

«Le personnel ambulancier a effectué une réanimation avancée, mais malheureusement, malgré tous leurs efforts, il est devenu clair que rien de plus ne pouvait être fait pour le sauver et son décès a été confirmé sur les lieux», a relaté un porte-parole du Service d'ambulance des West Midlands, a rapporté The Sun vendredi.

Dimanche après-midi, les services d’urgences de Birmingham avaient été appelés sur les lieux après que l’homme, qui souffrait de Parkinson, ait été vraisemblablement plongé à deux reprises dans une piscine par une ministre d’église, qui réalisait alors son tout premier baptême, selon le média britannique.

La femme en question, âgée de 46 ans, aurait été arrêtée et soupçonnée d'homicide involontaire après la cérémonie, avant d’être relâchée sous caution en attendant l’enquête policière.

«Une autopsie sera effectuée en temps utile pour établir la cause du décès de l'homme, tandis que les détectives enquêteront sur les circonstances de son décès», aurait poursuivi le porte-parole.

Dans le voisinage, les gens qui connaissent la dame se sont tous dits choqués par son arrestation, selon The Sun.

«Je les vois, elle et son mari, au quotidien, mais je ne les ai pas vus dans les derniers jours. Ils doivent être dévastés. Tout le monde est choqué de son arrestation – ça semble être un accident tragique et anormal», a souligné l’une d’entre elles.