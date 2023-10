François Legault inaugure le complexe hydroélectrique de la Romaine

LA ROMAINE-1 | Le premier ministre François Legault et son superministre de l’Énergie Pierre Fitzgibbon, qui ambitionnent de construire de nouveaux barrages, marquent l’histoire aujourd’hui avec l’inauguration officielle du complexe hydroélectrique de la Romaine.

« Je suis très fier d’inaugurer les installations de la Romaine, le plus grand complexe hydroélectrique depuis la Baie-James, et un symbole du génie de notre nation », a déclaré le premier ministre, qui est également accompagné pour l'occasion du nouveau PDG d’Hydro-Québec, Michael Sabia, en plus des ministres Ian Lafrenière et Kateri Champagne Jourdain.

« C’est un projet essentiel pour notre avenir énergétique, qui va permettre de répondre aux besoins industriels du Québec pour les 100 prochaines années », a ajouté M. Legault.

Marc-Andre Gagnon

Dans les faits, le complexe est pleinement fonctionnel depuis un an maintenant, mais certains travaux d’aménagement à l’extérieur de sa quatrième et dernière centrale ont été complétés dans les derniers mois.

« On peut être fiers de l’expertise d’Hydro-Québec et d’être parmi les meilleurs au monde en matière d’hydroélectricité, a souligné M. Legault. Grâce aux grands bâtisseurs qu’ont été Jean Lesage, René Lévesque et Robert Bourassa, on a fait le choix de l’hydroélectricité, une énergie propre qui nous donne une longueur d’avance pour la transition énergétique. On doit miser sur cette force pour créer plus de richesse en émettant moins de GES. »

L’inauguration de ce complexe comprenant quatre centrales hydroélectriques survient dans un contexte où le gouvernement caquiste promet de réaliser plusieurs autres barrages.

Marc-Andre Gagnon

La situation était fort différente lors de l’inauguration de la centrale la Romaine 3, en 2017. Le premier ministre de l’époque, Philippe Couillard, avait alors tiré un trait sur les grands projets de barrage. « À moins qu’il y ait un besoin évident d’électricité qu’on n’entrevoit pas, c’est vers d’autres façons qu’il va falloir se tourner, notamment l’efficience énergétique », avait-il déclaré.

Or, Hydro-Québec estime désormais qu’il lui faudra au moins 100 TWh additionnels d’électricité propre pour que le Québec atteigne la carboneutralité d’ici 2050, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, ambitionne d’augmenter la capacité de production de la société d’État de 150 à 200 TWh, ce qui reviendrait à doubler ce qui est fait actuellement.

Écoutez la rencontre Dutrizac – Dumont diffusée chaque jour en direct 7 h 05 via QUB radio :

900 millions $ de plus que prévu

Situé au nord de Havre-Saint-Pierre, le complexe hydroélectrique de la Romaine dispose d’une puissance installée totale de 1500 MW. Sa production annuelle estimée est de 8,0 TWh, ce qui permet d’alimenter l’équivalent de 470 000 foyers.

Les études préliminaires ont été lancées en 2003, il y a 20 ans. Sa construction a débuté en 2009 et a coûté 7,4 milliards $ à construire, soit 900 millions $ de plus que prévu initialement.

Les coûts excédentaires s’expliquent entre autres par les retards causés par la pandémie de COVID-19 et un « virage sécurité » entrepris à la suite du décès de quatre travailleurs, dont deux sur le chantier de la Romaine-4, en 2016.

Hydro-Québec estime que le projet du complexe la Romaine, dans son ensemble, a généré des retombées économiques du projet de plus de 5,5 milliards $ à travers la province, dont 1,4 milliard sur la Côte-Nord, et 430 millions $ en contrats octroyés à des entreprises innues.

Près d’un millier de travailleurs étaient mobilisés à temps plein pour construire le complexe, depuis 14 ans.

Les années 2012 à 2015 ont été les plus occupées, puisque trois des quatre centrales étaient construites en même temps. Au plus fort des travaux, en 2014, plus de 1600 travailleurs étaient à l’œuvre, selon Hydro-Québec.

Environ 40 % d’entre eux provenaient de la Côte-Nord et environ 10 % étaient autochtones.

La société d’État estime qu’en tout, plus de 14 000 emplois directs et indirects ont été créés tout au long du processus de construction.

Le complexe hydroélectrique la Romaine

• Puissance installée : 1 550 MW

- Romaine-1 : 270 MW

- Romaine-2 : 640 MW

- Romaine-3 : 395 MW

- Romaine-4 : 245 MW

• Production annuelle moyenne prévue : 8,0 TWh

• Coûts de construction : 7,4 G$

• Prix de revient: 6,4 ¢/kWh

• Construction : de 2009 à 2022

Chronologie du projet

o Avant 2003 : études sommaires

o 2003 : études préliminaires

o 2004-2007 : avant-projet

o 2008-2009 : autorisations gouvernementales

o 2009 : lancement des travaux par le premier ministre Jean Charest

o 2014 : 1re mise en service (Romaine-2)

o 2015: mise en service de Romaine-1

o 2017 : mise en service de Romaine-3

o 2017 : « Virage sécurité » : importante refonte SST

o 2022 : fin des travaux et mise en service de Romaine-4

o 2023-2024 : finalisation des travaux complémentaires

Source: Hydro-Québec