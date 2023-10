Soyons engagés pour nos maisons des jeunes et pour nos ados!

Mon attachement pour les maisons des jeunes (MDJ) n’est plus un secret pour personne : sur toutes les tribunes où j’en ai l’occasion, je parle de ces endroits si chers à mes yeux, mais aussi, à ceux des jeunes du Québec.

Ado, j’allais pratiquement tous les jours à la maison des jeunes de mon quartier d’enfance et cela a sans aucun doute influencé la personne que je suis devenue aujourd’hui.

Cette semaine, alors que se déroule la 26e Semaine des maisons des jeunes du Québec (SMDJ), chapeautée par le Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ) dont je suis le fier porte-parole depuis maintenant sept ans, j’ai envie de vous parler des personnes qui rendent les MDJ si spéciales : les intervenants.

Engagement véritable des intervenants

Les animateurs jeunesse sont le cœur des MDJ et c’est au contact de leur ouverture et de leur bienveillance que les jeunes peuvent apprendre, grandir et se développer. Ils sont d’une importance capitale pour les ados. En effet, selon un tout nouveau sondage réalisé auprès de plus de 400 jeunes Québécois fréquentant les maisons des jeunes, plus de la moitié d’entre eux ont affirmé aller à la MDJ pour parler avec les intervenants (54 %).

Malheureusement, le travail de ces intervenants est rarement compris et reconnu à sa juste valeur. On ne peut imaginer combien les volets d’interventions sont multiples en MDJ : promotion de la santé et du bien-être, décrochage scolaire, toxicomanie, éducation à la sexualité, démocratie et bien plus encore ! Ce sont les intervenants qui permettent aux MDJ de mener à bien leur mission.

Le lien significatif qui unit les jeunes et les intervenants, je peux en témoigner parce qu’il y a de nombreuses années, j’ai eu la chance de développer ce lien, que j’entretiens toujours aujourd’hui, auprès de mon intervenante de la MDJ. Véronique a été pour moi une véritable adulte de confiance qui m’a accueilli comme j’étais avec empathie et patience, et surtout, qui a cru en mon potentiel dès le début. En tant que jeune ado, j’avais besoin de cette approbation et de cette confiance pour me confirmer que je pouvais réaliser mes rêves.

Bien des années plus tard, quand j’ai gagné mon premier Gémeaux pour l’animation d’une émission jeunesse, j’ai reçu un texto de Véronique qui me disait simplement : je suis fière de toi. Ce court message m’a rendu plus heureux que le trophée lui-même ! Encore aujourd’hui, on s’écrit pour se donner des nouvelles quelques fois par année. Comme quoi, notre relation et ses impacts ne se sont pas arrêtés à la porte de la MDJ.

Les MDJ ont besoin de nous

Le message que je veux passer aujourd’hui, c’est que j’ai eu le privilège d’être réellement accompagné dans une période où j’avais besoin de trouver qui j’étais. La MDJ, c’était ma deuxième maison, où je pouvais être 100 % moi-même. Je suis certain que tous les jeunes allumés qui fréquentent les MDJ ressentent la même chose.

En cette SMDJ, je veux rappeler aux décideurs que les maisons des jeunes et les intervenants qui y travaillent sont essentiels pour les ados québécois. Malheureusement, les MDJ souffrent d’un sous-financement chronique qui rend le recrutement et la rétention de personnel difficile. Sans un rehaussement significatif de leur financement, les MDJ ne pourront se maintenir.

En tant que société, donnons-leur les moyens de soutenir les jeunes comme je l’ai été. Tout comme les intervenants, soyons engagés pour nos ados !

Pascal Morrissette, animateur et porte-parole du Regroupement des maisons des jeunes du Québec