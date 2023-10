5 idées pour que les filles et les femmes poursuivent leur lancée dans le sport, le plein air et l'activité physique

On voit de plus en plus de femmes dans les secteurs du sport, du plein air et de l’activité physique au Québec. Maintenant que l’élan est donné, chacun·e peut encourager les filles et les femmes de son entourage à suivre cette voie en posant de petits gestes quotidiens.

La Lancée propose cinq façons d’y contribuer:

1. Agir tôt pour éveiller la passion du sport

Louis Rodrigue, chef projet de La Lancée, transmet à ses enfants le plaisir de bouger. Tout particulièrement pour les filles, la notion de plaisir permet notamment d’éviter l’abandon du sport et de l’activité physique à l’adolescence.

Afin de favoriser un mode de vie actif chez les filles et les femmes, «il faut qu’ensemble, les décideur·euses et les influenceur·euses dans le monde du sport agissent le plus tôt possible en adaptant leur pratique», précise Louis Rodrigue, chef de projet de La Lancée, une initiative inclusive portée par le gouvernement du Québec et mise en oeuvre par M361, en partenariat avec Fillactive et Égale Action.

Repenser et bonifier l’offre d’activités offertes aux filles et aux femmes, rendre plus accessibles des sports traditionnellement masculins et proposer une approche correspondant davantage aux femmes, comme leur permettre de pratiquer entre elles, sans compétition (puisqu’elles accordent une grande importance au sentiment de compétence et à la notion de plaisir), font partie des pistes à suivre.

2. Être un modèle pour inspirer les filles et les femmes à bouger

Crédit: Arianne Bergeron. Sur le plan de la valorisation du rôle des femmes, la promotion de modèles féminins influents et positifs demeure primordiale. Mme Chantal Pilon en est un bon exemple par son parcours inspirant.

En tant qu’adulte, devenir un modèle pour les jeunes en restant soi-même actif, en les mettant en contact avec des sports féminins et en ayant un discours inclusif sans stéréotype de genre, les motivera à bouger davantage.

Père de quatre enfants, dont deux joueuses de volleyball de 11 et 13 ans, Louis Rodrigue souhaite leur inculquer «le goût de bouger de n’importe quelle façon et tout au long de leur vie», en les initiant à différentes activités physiques et en diversifiant les environnements de pratique.

Par ailleurs, «on sous-estime trop souvent l’importance d’une parole émise par une personne significative», soutient Chantal Pilon, directrice générale du comité organisateur de la 57e Finale des Jeux du Québec de Rimouski, été 2023. En effet, en reconnaissant le potentiel de quelqu’un ou en lui accordant sa confiance, on peut changer une vie.

Faire la promotion de modèles féminins et masculins influents et positifs incitera aussi les filles et les femmes à faire du sport et à prendre des risques. Accueillir pour la première fois des équipes féminines de baseball U13, cet été, à la Finale des Jeux du Québec, en est un bel exemple. Dans des domaines où les hommes sont davantage présents, ces derniers peuvent aussi jouer le rôle d’alliés pour inciter les filles et les femmes à participer et à se mobiliser.

3. S'impliquer comme bénévole et nourrir l'envie de participer

Devenir bénévole au sein d’une organisation sportive «pour gagner de l’expérience, c’est de l’or en barre» et ça rend les postes auxquels on aspire «moins inaccessibles que l’on croyait», ajoute Mme Pilon, première femme à avoir occupé le poste de directrice générale de la Coupe Memorial. Il s’agit aussi d’une occasion de partager le désir commun de s’investir dans le sport et de participer à son rayonnement.

4. Favoriser l'écriture inclusive dans les communications sportives

Utiliser l’écriture inclusive plutôt que favoriser d’emblée le masculin donne de la visibilité aux filles et aux femmes. Il suffit d’employer le point médian (p. ex. participant∙es), la formulation complète (p. ex. sportifs et sportives) ou la rédaction épicène (p. ex. athlètes), pour qu’elles se sentent davantage interpellées.

5. Joindre le mouvement La Lancée

Crédit: Arianne Bergeron

La Lancée est une mobilisation qui a pour mission «de mobiliser, d’engager et d’inspirer les intervenant·es, dirigeant·es et décideur·es dans les secteurs du sport, du plein air et de l’activité physique, afin qu’ils ou qu’elles facilitent la participation et le leadership des filles et des femmes».

Si vous avez envie d’y contribuer, visitez le site Web de La Lancée!