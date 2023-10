«Taylor Swift: The Eras Tour»: les fans survoltés lors des premières projections du film-concert à Montréal

On aurait pu croire que Taylor Swift en personne venait de passer les portes du cinéma Cineplex Odéon Quartier Latin à Montréal, vendredi soir, tellement l’excitation était à son comble à une des premières projections du populaire film-concert Taylor Swift: The Eras Tour.

N’aura fallu que quelques notes et sourires charmants de Taylor Swift, à l’écran, pour que le public majoritairement composé de quelques centaines d'adolescentes se lève pour danser et chanter avec l'icône de la pop.

«Je suis vraiment excitée, j’aime vraiment Taylor Swift! Ce film, ça donne un peu l’impression de la voir en spectacle!» explique Lauriane, 15 ans.

Au cinéma comme dans une salle de concert

Pas question de s’asseoir avec son maïs soufflé! Rires, cris, applaudissements: les fans de Taylor Swift, appelés les Swifties, donnaient l’impression d’être dans une salle de concert plutôt que dans une salle comble de cinéma.

Pendant la projection du film, chaque nouvelle chanson de Taylor Swift générait des exclamations excitées dans la salle, qui vibrait au son de la foule. On avait presque l'impression d'être à un concert de Taylor Swift, en chair et en os.

Gab. Crédit: Mélissa Pelletier

Il faut dire que ce film-concert est une des seules chances des fans québécois de voir le spectacle The Eras Tour, puisqu’il s’arrêtera seulement à Toronto en novembre 2024.

Sandra, 38 ans, a d’ailleurs opté pour le cinéma avec sa fille Lorelai, 9 ans, plutôt que de débourser pour les concerts prévus à Toronto. «Les billets sont très chers, et c’est parti tellement vite!»

Lorelai. Crédit: Mélissa Pelletier

Un modèle

Le mot qui revient le plus souvent pour décrire la star dans la frénésie de la soirée? «Inspirante». Alice, 23 ans, abonde dans ce sens. «Taylor n’arrête jamais, et elle fait tout elle-même. Je suis une très grande fan!»

«C’est un moment historique! C’est une femme tellement puissante... Elle va inspirer plusieurs générations!» s’exclame Gabrielle, 22 ans.

Gabrielle et Amélia. Crédit: Mélissa Pelletier

«C’est mon idole depuis que j’ai 11 ans. J’adore sa façon d’écrire. C’est un bon modèle pour les jeunes!» confie Mélissa, 25 ans.

Autour d’elle, des jeunes femmes déguisées pour rendre hommage à différents albums de la star se partagent des bracelets d’amitié faits à la main. Un incontournable des concerts de Taylor Swift.

Mélissa Pelletier

Léa-Rose, 19 ans, sort d’une autre représentation les yeux brillants. «C’était vraiment magnifique! J’ai pleuré!»

Seulement ce jeudi, après sa sortie surprise un jour plus tôt que prévu, le film Taylor Swift: The Eras Tour a amassé 2,8 millions de dollars. Pour son premier week-end à l’affiche, l’estimation des recettes est entre 100 et 150 millions de dollars.

Un phénomène à surveiller

Après ce film-concert de Taylor Swift qui fait courir les foules, Beyoncé emboîtera le pas avec un film sur sa plus récente tournée, Renaissance, qui doit sortir en décembre.

Nouvelle mode pour les stars en musique? Si les films-concerts sont loin d’être une nouveauté, ils semblent cependant portés par un nouveau souffle à surveiller.

Le film Taylor Swift: The Eras Tour est à l’affiche dans plusieurs cinémas au Québec. Pour tous les détails, c’est ici.