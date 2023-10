Tramway et transport collectif : Marchand n’est pas convaincu que Guilbault soit à la bonne place aux Transports

BRUXELLES | Irrité par le manque d'enthousiasme de la ministre Geneviève Guilbault pour le tramway et le transport collectif en général, le maire Bruno Marchand n'est pas convaincu qu'elle soit la bonne personne pour occuper le poste de ministre des Transports et de la Mobilité durable.

«À elle d'en faire la démonstration, mais elle n'a pas trois ans devant elle. À elle de faire la démonstration qu'elle est prête à se battre pour la mobilité durable à Québec et partout au Québec. Si elle n'en fait pas la démonstration rapidement, on arrivera à la conclusion qu'elle ne sera pas la bonne porteuse.»

De Belgique, où il se trouve pour le dernier droit de sa mission à l'étranger, le maire de Québec a mal digéré la sortie de la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, jeudi. Celle qui occupe aussi le poste de ministre des Transports et de la Mobilité durable a omis de mentionner le projet de tramway de Québec lors d'une conférence de l'Association des transports urbains du Québec et a indiqué que son gouvernement n'avait pas l'intention de financer tous les déficits des sociétés de transport collectif.

Sa responsabilité

Le maire estime qu'on ne voit pas Mme Guilbault porter le dossier de la mobilité durable et il se demande si elle est bien à sa place. «C'est sa responsabilité. On s'attend à ce qu'elle porte la mobilité durable. [...] On a besoin de quelqu'un qui voit plus loin et a une vision. Si elle le faisait pas, elle retarderait le Québec.»

Quant à l'acceptabilité sociale que la ministre demande au maire de prouver pour son projet de tramway, le maire lui renvoie la balle, l'interpelant directement : «On a besoin de vous aussi pour le faire, en tant que ministre.»

Il avise que si le gouvernement Legault s'attend à recevoir un bulletin avec un seuil d'acceptabilité sociale atteint, «il ne comprend pas c'est quoi l'acceptabilité sociale». «C'est un processus, c'est pas un résultat. De toute façon, il n'y a jamais de résultat définitif.»

Nuire à l'économie

La mobilité durable et le transport collectif sont des vecteurs importants pour l'économie, soutient M. Marchand. Les chambres de commerce, des instituts économiques, le patronat et les entreprises réclament une meilleure desserte et sont en faveur du tramway, cite-t-il. Aller à l'encontre de ce projet équivaut à porter un coup à l'économie, craint-il.

Des organismes ont d'ailleurs réaffirmé leur soutien au projet, cette semaine.

«C'est économique. C'est la capacité d'attirer des travailleurs. J'espère qu'elle va le faire. Si elle n'arrive pas à positionner la mobilité durable, le Québec serait perdant. La Ville de Québec, la région, et le Québec. En 2023, les enjeux de mobilité durable au Québec sont criants. Elle est le leader de la mobilité durable, c'est elle qui a ça dans son titre de ministre.»