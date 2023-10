Nouvelle mouture d'un projet immobilier de 226 logements à Fossambault-sur-le-Lac

Un promoteur revient à la charge avec un nouveau projet immobilier de 226 logements sur le site du camping de la plage du lac Saint-Joseph, à Fossambault-sur-le-Lac, alors que des citoyens s’inquiètent toujours d’une privatisation complète des accès au plan d’eau.

Il s’agit d’une version plus petite du mégaprojet présenté en 2021, alors évalué à 100 millions de dollars et qui avait été abandonné face à une opposition citoyenne.

Cette fois-ci, le promoteur Éric Brideau croit être « complètement dans un autre contexte ». Il a d’ailleurs présenté son nouveau projet lors d’une consultation citoyenne le 9 septembre dernier, avant même d’effectuer une demande de changement de zonage auprès de la municipalité.

« Une consultation comme ça n’était pas possible en 2021 à cause des mesures sanitaires en vigueur avec la pandémie », fait valoir M. Brideau.

L’actuel propriétaire du camping croit que cette présentation a permis à la population de comprendre « les investissements importants nécessaires à la protection du lac ».

En plus de 19 jumelés et de 5 bâtiments de trois étages, le nouveau projet comprend l’implantation d’une bande de protection riveraine « pour stopper l’érosion de la plage et l’apport de contaminants dans le lac ».

Photo fournie par Éric Brideau

« On a déjà dépensé environ 25 000 $ en études et en travail pour lutter contre les plantes envahissantes », ajoute M. Brideau, qui croit « qu’une majorité de la population est en faveur » du nouveau projet.

Restrictions quant à l’accès au lac

Des questions demeurent quant à l’accessibilité au lac une fois le camping transformé.

Lors du dernier conseil municipal de Fossambault-sur-le-Lac, le maire, Jacques Poulin, a même évoqué « la fermeture complète du lac Saint-Joseph, la poursuite de la privatisation des accès au lac ».

« Je trouverais ça extrêmement dommage que l’accès au lac soit fermé pour tout le monde », s’inquiète Lynda Hayes, une résidente de Fossambault-sur-le-Lac et membre du conseil d’administration de l’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Joseph.

Mme Haynes avance également que le site sur lequel le projet doit être aménagé est « très sensible » et qu’une densification de la population dans ce secteur risquerait « d’accélérer le vieillissement du lac ».

Le promoteur Éric Brideau affirme toutefois être « ouvert » à négocier une entente permettant l’accès au lac « aux citoyens de Fossambault ».

« Si on veut protéger le lac, on doit en limiter l’accès public », fait-il toutefois savoir. Selon lui, d’autres accès publics existent, notamment la plage municipale et à la Station touristique Duchesnay, administrée par la Sépaq.