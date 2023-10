Une élue de New York se présente à un rassemblement pro-palestinien avec une arme à la ceinture

Une élue républicaine au conseil municipal de New York a été inculpée vendredi pour possession illégale d'arme après s'être présentée la veille, un pistolet apparent à la ceinture, à un rassemblement pro-palestinien qu'elle dénonçait, a confirmé à l'AFP la police de New York.

L'élue de 39 ans d'origine ukrainienne, Inna Vernikov, a déploré à plusieurs reprises les manifestations pro-palestiniennes qui se sont tenues à New York depuis les attaques meurtrières du groupe palestinien islamiste Hamas en Israël samedi dernier.

Elle avait elle-même posté sur X (ex-Twitter) une vidéo la montrant à proximité de ce rassemblement étudiant pro-palestinien aux abords d'une université de Brooklyn.

Elle y dénonçait notamment «un soutien au Hamas», et la volonté d'«importer, ici-même à New York, la terreur que le peuple d'Israël subit maintenant».

Mais sur d'autres vidéos et photos sur les réseaux sociaux, elle est aperçue «avec le bout d'une arme à feu dépassant de son pantalon», a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police new-yorkaise (NYPD).

Le NYPD précise qu'«à aucun moment, quiconque a été menacé ou blessé» du fait de ce port d'arme, mais l'élue a tout de même été convoquée à un commissariat, où elle s'est rendue avec son avocat dans la nuit.

La loi de l'État de New York délivre des permis de port d'arme à feu, mais leur possession en public est encadrée.

Selon la police, l'élue a été inculpée pour «possession illégale d'une arme à feu» et a dû rendre son «Smith & Wesson noir 9 mm» ainsi que son permis de port d'arme. D'après le chef de file des républicains au conseil municipal de New York, Joe Borelli, cité dans le New York Times, elle s'est vue notifier une convocation au tribunal.

Les autorités ont renforcé les mesures de sécurité vendredi à New York, alors qu'une nouvelle manifestation pro-palestinienne est prévue à Times Square, au coeur de Manhattan.