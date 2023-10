Une période fatale au Rocket

Le pointage est un peu sévère pour le Rocket puisqu’il n’indique pas l’allure réelle de la rencontre face aux Canucks d’Abbotsford.

«On a bien commencé le match, c’est la deuxième période qui nous a coûté cher», a soutenu l’entraîneur Jean-François Houle avant de préciser sa pensée.

«Les revirements en deuxième période nous ont coûté le match. Mais si on avait compté un but sur les trois échappées en première période, ça aurait été différent.»

Pendant une séquence d’un peu plus de trois minutes, les visiteurs ont marqué trois fois pour mettre le match hors de portée du Rocket qui a semblé nerveux.

«Je ne dirais pas qu’on a été nerveux, mais on a perdu notre calme, a insisté Logan Mailloux. On a peut-être été trop à l’aise en pensant qu’on allait continuer de marquer des buts et ce n’est pas ce qui s’est passé.»

Bon vétéran

Joel Armia a fait exactement ce qu’on attendait de lui. Il a inscrit un doublé en plus de remplir des tâches défensives.

Jean-François Houle a apprécié l’apport du vétéran de 30 ans qui n’a pas eu l’air d’un joueur qui était contraint d’être là.

«Armia a été très bon, il a été impliqué, il a marqué deux beaux buts et il a joué sur le désavantage numérique.

«Il s’est impliqué, il parlait beaucoup avec les gars à côté de lui dans la chambre et aussi sur le banc.»

Les jeunes s’amusent

Outre Armia, Joshua Roy a connu un bon départ professionnel avec un but et une passe tandis que Logan Mailloux a lui aussi disputé une bonne rencontre dans l’ensemble.

Roy a inscrit un but de toute beauté avec une feinte digne des ligues majeures.

«C’est un bon feeling, ce n’est pas comme si c’était un filet désert, c’était un beau but», a commenté le Beauceron après la rencontre.

Houle a pour sa part vanté l’effort de Mailloux.

«J’ai aimé son jeu physique, il a fait de bonnes passes raides. Il a fait quelques revirements, mais c’est normal et il ne s’en laisse pas imposer.»

L’entraîneur-chef entend apporter quelques changements à son alignement pour le duel de samedi après-midi entre les deux mêmes clubs.

«O a perdu 7 à 4, je pense qu’on peut passer des messages tout de suite en partant surtout qu’on a beaucoup de joueurs.»