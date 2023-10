Zoo Animalia: les animaux sous la responsabilité du syndic

La propriétaire du Zoo Animalia perd ses droits et le site et les animaux sont maintenant sous la responsabilité du syndic Lemieux Nolet inc. Le jugement est tombé vendredi après-midi.

La Cour supérieure ordonne à la propriétaire du Zoo Animalia de remettre toutes les clés au syndic, qui pourra ainsi avoir en tout temps accès aux cages et aux enclos.

«C'est ce qu'on voulait que le syndic ait les coudées franches pour s'assurer du bien-être des animaux et d'une diète et d’une alimentation adéquate. Et que les animaux demeurent en bonne santé jusqu’à l’audition du présent dossier», a expliqué Me Pierre Soucy, avocat de Normand Trahan.

Le syndic garde ainsi un œil sur les animaux et leurs besoins. La propriétaire n'a pas contesté la demande des avocats sur les pouvoirs supplémentaires accordés au séquestre intérimaire. Dès la semaine prochaine, un vétérinaire devrait visiter les enclos.

«Le syndic avait fait certains constats à l'égard de carence au niveau de l'alimentation des animaux et ne trouvait pas qu'il y avait la pleine collaboration des propriétaires», a poursui Me Pierre Soucy.

Le rapport du syndic Lemieux Nolet inc évoquait que l’alimentation et les soins n’étaient pas réguliers. «Plusieurs animaux manquent d’eau à répétition, dont les loups et les kangourous. Dans certains cas, la nourriture semble inadéquate. Des animaux dont la diète devrait comprendre du maïs sont nourris à la moulée. [...] Ils ne recevraient pas les suppléments en minéraux qui devraient faire partie d’une diète adéquate», peut-on lire dans les documents dont TVA a obtenu copie.

Les difficultés financières du Zoo Animalia seront dévoilées éventuellement. La nouvelle propriétaire doit plusieurs milliers de dollars à l'ancien Normand Trahan. Des sommes reliées à la vente du Zoo qui n'ont pas été versées. Normand Trahan souhaiterait reprendre les biens et les immeubles du Zoo, dans le but de trouver un autre acquéreur pour l'opérer.

Pour le moment, le syndic est responsable des animaux en attendant qu’une date soit fixée pour le dossier de faillite.