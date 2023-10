BOUTIN, Soeur Rose, s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 7 octobre 2023, à l'âge de 94 ans, dont 69 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Rose Boutin (en religion Sœur Sainte-Reine, sœur de la Charité de St-Louis), fille de feu Louis-Anna Boutin et de feu Marie-Reine Paradis. Elle était native de Breakeyville, Québec. Elle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées; de sa famille elle était la sœur de feu Benoît (feu Marie-Louise Bussières), feu Suzanne (feu Albert Lachance), feu Achille (feu Marie Sévigny), Hélène, feu Patrick (feu Simone Turcotte), feu Jacques (feu Fernande Sévigny) et de Marie-Jeanne (feu Jules Bérubé). Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La communauté et la famille recevront les condoléances à lade 9h30 à 11h et de 12h30 à 13h30., suivi de l'inhumation à Mont-Marie, corporation de cimetières, sous la direction du