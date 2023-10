André McNeil



Entouré de l'amour des siens, à l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 5 octobre 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur André McNeil, ingénieur forestier. Il était l'époux de feu madame Muriel Boily et le fils de feu monsieur Louis A. McNeil et de feu madame Imelda Larochelle. Il demeurait à Cap-Rouge.La famille vous accueillera aule vendredi 3 novembre 2023 de 18h à 21h.Le samedi 4 novembre 2023, jour des funérailles, la famille vous accueillera en l'église Saint-Félix de Cap-Rouge, 1460, rue Provancher, Québec, Qc, dès 12h. Le service religieux sera célébré le même jour au même endroit à compter de 14h.Il laisse dans le deuil, ses enfants : Johanne (Dominique Blackburn), Pierre (Martine Fréchette), Louis (Sonia Marceau); ses petits-enfants : Audrey (Simon Bradette), Mathieu (Brittany Watkins), Simon (Alyson Hewus), Laurence, Antoine et Marilou.Il laisse également dans le deuil, ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Boily : Huguette (feu Jacques Labrie), Gaétane (Raymond-Marie Guay), Nicole (Pierre Nadeau), Michel (feu Fabiola Lord), feu Serge, feu Gilles.Il est allé rejoindre ses sœurs et frères décédés : Yvonne, Germaine, Marie-Louise, Marcelle, Gaston, Carmen, Roger et Robert.Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, téléphone : 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com ou par l'envoi de fleurs.