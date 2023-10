ROBITAILLE, Lorraine



Le 30 septembre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Lorraine Robitaille, épouse de feu monsieur Jean-Jacques Samson. Elle était la fille de feu dame Lucienne Lessard et de feu monsieur Eugène Robitaille. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 9h30 pour recevoir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claire (Christian Giguère) et Pierre (Kelly Murphy); ses petits-enfants : Sophie, Dominique, Irène et Liliane, Lucie et Émilie; son arrière-petit-fils Marco ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Marcel Robitaille (feu Jeannine Jacques), feu René Robitaille (feu Nicole Pigeon), Rollande Robitaille (André Lafrance), Henriette Robitaille et Cécile Robitaille. La famille désire remercier le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée ouest, bureau 124, Québec (Qc) G1S 1C1, téléphone : 418-687-6084, Site web : https://michel-sarrazin.ca/faire-un-don