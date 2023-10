MAROIS, Denise



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 octobre 2023, est décédée dame Denise Marois, à l'âge de 77 ans, fille de feu monsieur Henri Marois et de dame Gemma Leclerc,elle demeurait à Donnacona. Denise laisse dans le deuil, son frère Robert; ses nièces : Vanessa Marois et son conjoint Gabriel Labbé, Alexandra Marois et son conjoint Olivier Leblanc; sa petite-nièce Maxime qu'elle aimait de tout son coeur; son grand ami de coeur monsieur Jean-Carol Pomerleau; son ex-conjoint monsieur Richard Verdon; de nombreux cousins, cousines, parents, et un nombre important amis/amies. La famille désire remercier l'ensemble du personnel de l'unité E 3000 hématologie/oncologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, pour tous les soins et toute l'attention prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU/hémato/onco de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Un don à la Fondation du CHU de Québec en mémoire de ceux qui nous quittent devient un geste humanitaire en faveur de ceux qui restent. fondation@chudequebec.caParents et amis sont priés d'y assister sans autre invitation.