MILOT, Florent



C'est entouré de son épouse, Monique, et de son fils, Nicolas, que monsieur Florent Milot est décédé, à la Maison Michel-Sarrazin, le 26 septembre 2023 à l'âge de 89 ans. Ingénieur forestier à la retraite, il demeurait à Québec (secteur Cap-Rouge). Il était le fils de feu Théode Milot et de feu Marie-Rose Desaulniers.La famille vous accueillera aule vendredi 20 octobre 2023 de 19h à 21h.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 10h pour recevoir vos condoléances. Porteront sa mémoire son épouse Monique Marcotte, son fils Nicolas (Émilie Charbonneau); ses petits-enfants : Zacharie, Laurent, Marion et la mère de ceux-ci Valérie Desbiens. Il était le frère de feu Richard (feu Lucia Bourassa), feu Étienne (Hélène Samson), Agathe (Jean-Pierre Lesieur) et feu Céline (feu Jean-Guy Bourassa), ainsi que le beau-frère des membres de la famille Marcotte : feu Hélène (feu Paul-Émile Bédard, feu Jacques Frenette), feu Émile (feu Lisette Boissinot), Marie-Reine (Réal Berthelot), Jacques O.P., Jean-Marie (Nicole Trudel), feu Marie-Paule (Gérard Claveau), Thérèse (Réal Noël), Pierre et Anne (Bernard Pouliot). Il laisse également à son souvenir de nombreux neveux et nièces, amis et connaissances. Ses proches tiennent à remercier toute l'équipe de la Maison Michel-Sarrazin pour la chaleur et la bienveillance avec lesquelles ils ont accompagné Florent, de même que les intervenants du CLSC pour leur précieux support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin,124-801, Grande-Allée Ouest, Québec (QC), G1S 1C1, téléphone: 418-687-6084. www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don