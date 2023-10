Attentat à London: le suspect dévoile son état d’esprit dans les mois précédant le drame

Le suspect de l’attentat au véhicule-bélier qui a tué une famille musulmane en 2021 à London, en Ontario, est revenu sur son état de santé mentale dans les mois qui ont précédé les événements, vendredi, lors de son témoignage devant le jury.

«Mes pensées suicidaires et mes envies d’annihilations devenaient de plus en plus fortes», a déclaré Nathaniel Veltman devant le jury, selon ce qu’a rapporté «The London Free Press».

L’homme de 22 ans a dévoilé en détail les problèmes qui l’auraient poussé à agir : son fanatisme religieux, ses tentatives de suicide, son obsession compulsive avec des idées racistes d’extrême droite et des théories du complot ainsi que sa fascination pour le dark-web qui alimentait son angoisse et sa rage.

Il a dressé ce portrait de son état mental en cours vendredi, alors qu’il avait soutenu, lors de sa première entrevue en 2021, qu’il ne « plaiderait pas la folie» parce qu’il voulait que « les gens sachent pourquoi» il avait tué ces quatre personnes.

La couronne tente toujours de prouver qu’il s’agissait d’action terroriste délibérée et préméditée au nom du nationalisme blanc.

Une obsession pour le dark-web

Il aurait été à la recherche de la «vérité politique sur la société» sur les réseaux d’extrême droite et le dark-web, ont rapporté les médias locaux. Sa vie aurait été consommée par une obsession compulsive sur ces idées, à un point tel, qu’il pouvait passer 12 heures par jours sur l’internet à lire sur le sujet.

Il dit avoir commencé à regarder du contenu de plus en plus violent sur ces sites, car il n’avait «plus rien à perdre».

«Ce contenu a commencé à tordre mon esprit», a-t-il ajouté.

Cela l’aurait alarmé de l’inactivité des gouvernements occidentaux face à la «menace» de l’immigration musulmane. Il parlait, lors de son arrestation en 2021, de l’existence de groupes de prédateur sexuels musulmans, du silence des médias sur leurs activités et de l’inaction des autorités sur la violence faite aux blancs. Il parlait d'une «rage» qu’il aurait ressentie à leur égard.

«J’étais désespéré de me sortir de cet enfer dans ma tête», a déclaré Veltman, qui a affirmé avoir eu l’impression que « le monde courait à sa fin» autour de lui.

L’accusé a avoué avoir visé la famille Afzaal à cause de leur religion et parce qu’il voulait envoyer un message aux autres musulmans.

Il regardait en boucle les vidéos de l’attentat de la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Il a également cité son auteur comme une grande inspiration pour lui.

Il prétend avoir pensé qu’il était victime d’une «possession démoniaque», rappelant à son éducation religieuse stricte, mais qu’il pensait, à la fois, avoir une vision illuminée du monde qui l’entourait et qu’il «devait rester fort».

Son désespoir aurait été si grand dans les mois précédant son attentat, qu’il aurait essayé de prendre propre vie à deux reprises, ont rapporté les médias locaux.

Le procès reprendra lundi.