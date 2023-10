DUBÉ, Jean-Jacques



C'est entouré de sa famille à l'hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, le 4 octobre 2023 qu'est décédé, monsieur Jean-Jacques Dubé, à l'âge de 90 ans. Il était époux de feu madame Huguette Miron. Il laisse dans le deuil : ses enfants : Carole, feu Johanne (Gaétan Marois, Marielle Côté), Jacques (France Lévesque) et Robert (Johanne Vallières); ses petits-enfants : Érik (Marie-Ève Côté), feu Jessica, Kévin (Marie-Ève Bolduc), Jennifer-Lee Dubé (Alexandre Plouffe), Martin (Élizabeth Prince), Sylvain (Stéphanie Lombeart), Marilyne Côté et leur père Jocelyn Côté, Julie (Éric Savary) et Patrick Marois (Julie Coulombe); ses arrière-petits-enfants : Maverick, Érika-Ève, Naomie, Maéva, Alexis, Benjamin, Coralee-Rose, Magnolia-Lee, Maxence, Abygaelle, Juliette, Gaspar, Agathe, Jeanne, Charlotte, Cédric, Dérek, Laurie, Joanie, Lyvia et Thalie; ses sœurs : feu Pierrette, feu Yolande, Renée et Nicole Dubé; ses belles-sœurs et beaux-frères, nièces et neveux ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les témoignages de condoléances aude 9h à 11h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.