BÉDARD, Pierre



À Cahors en France, le 22 septembre 2023, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Pierre Bédard. Il était le fils de feu madame Thérèse Dubé et de feu monsieur Jean-Marc Bédard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil sa soeur Carole; sa marraine Louisette Dubé-Marcotte; ses tantes, oncles, cousins, cousines et amis ainsi que ses ex-collègues de Pages Jaunes. Il était le frère de Michel Bédard. Il venait de prendre sa retraite et nous a quittés en faisant ce qu'il aimait le plus, voyager. Maintenant parti faire un long voyage. Bonne route Pierre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société canadienne du cancer, 5151 Bd de l'Assomption, Montréal, QC H1T 4A9, tél : 1 888-939-3333, site web : https://cancer.ca/fr/