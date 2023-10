LEMELIN DOUGLAS, Monique



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Monique Lemelin Douglas, survenu à Québec le 9 octobre 2023, à l'âge de 84 ans. Elle était l'épouse de feu David Douglas, la fille de feu Juliette Roy et de feu Maurice Lemelin.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure à St-Stephen au Nouveau-Brunswick. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Julie et Andrew; son beau-frère Bill Douglas et sa belle-sœur Mado Lemelin; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que ses ami(e)s.