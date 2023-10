POULIN, Yves



Au centre d'hébergement de Charlesbourg, le 5 octobre dernier est décédé à l'âge de 85 ans monsieur Yves Poulin (alias Banane et Titi). Il était le fils de feu Gérard Poulin et de feu Églantine Létourneau. Il laisse dans le deuil sa conjointe madame Jocelyne Soucy, son fils Daniel (Isabelle Paquet); sa petite-fille Emy-Rose; sa belle-fille Nathalie Racine (Stéphane Fillion) et le petit-fils de sa conjointe Tommy Racine-Forgues. Il laisse également dans le deuil sa sœur Huguette, sa filleule Julie Poulin, sa nièce Marie-Claude Poulin, plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 9h.La famille désire remercier le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les excellents soins prodigués. Un grand merci également à Guylaine Cauchon, son aidante-naturelle, pour son support et son dévouement envers M. Poulin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer (Faites un don et voyez sa portée | FQC (cancerquebec.ca).