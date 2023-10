Ces acteurs qui incarnent plusieurs personnages dans les séries de L’automne

Le métier d’acteur requiert d’être caméléon, de se glisser dans la peau de personnages différents, de s’abandonner à leurs traits, de développer leur caractère. Il n’est pas rare qu’un acteur incarne plus d’un personnage sur nos ondes. Dans le meilleur des cas, ces rôles sont à l’opposé, montrant la palette de son talent et la grandeur de son abandon. En voici qui nous entraînent dans différentes zones cet automne.

Marilyse Bourke

Photo fournie par Bell Media

Photo tirée de Facebook Alertes

Marilyse endosse cet automne des personnages aux enjeux bien différents. Dans Indéfendable, elle est une des procureures de la Couronne, Me Cadet, que les avocats du cabinet Lapointe-Macdonald doivent affronter régulièrement. Dans Alertes, c’est la femme du motard Black Bird Bouchard qui vient de sortir de prison. Sandra ne semble pas aimer le milieu dans lequel son mari évolue. Elle est toutefois protégée par la bande. Surtout avec la mort de son garçon. Dans Après le déluge, elle est Pascale, une mère violente, junkie et instable qui éprouve des problèmes de santé mentale et d’argent. Ses confrontations avec sa fille sont douloureuses.

Patrick Labbé

Photo tirée de Facebook Alertes

Photo fournie par Eric Myre

Dans Stat, il incarne le psychiatre Philippe Dupéré, un homme attentionné pour ses patients et présent pour ses amis. Il vit par contre un choc post-traumatique depuis qu’un de ses patients s’est fait exploser devant lui. Ses liens avec François Éthier et Julie Faubert, des collègues et amis tous deux décédés, occasionnent frictions et doutes. C’est en motard qu’on le retrouve dans Alertes. Black Bird Bouchard sort de prison et sa liberté vient troubler l’ordre. S’il devait se tenir tranquille, il est aussi habité par la vengeance. Son fils en est une victime collatérale.

Anglesh Major

Photo fournie par Eric Myre

Photo fournie par Sphere Media

Dans Stat, il est l’urgentologue Marc-Olivier, dit Marco, qui a conquis le public. Il est efficace, soucieux de sécurité, papa attentionné. Ses problèmes de couple ne l’empêchent pas de fonctionner sauf lors de sa brève relation avec Emmanuelle. Dans Les révoltés, il porte aussi l’uniforme hospitalier, mais cette fois-ci pour l’entretien. Son Damian est un homme bon, prêt à aider, même s’il risque de se briser le cœur. Dans Aller simple : survivre, il fait partie d’une bande d’amis qui vivent sur une ferme où la vie n’est pas tranquille et les meurtres/disparitions s’accumulent. Sacha est difficile à lire. Jeune père en quête de stabilité, on pourrait croire qu’il ne veut pas prendre de risque ou, au contraire, qu’il veut être sûr qu’on ne lui enlève pas ce qu’il bâtit. L’avenir nous le dira.

Pier-Luc Funk

Photo fournie par Danny Taillon

Photo de Karl Jessy fournie par Club Illico

Dans le registre comique, il est Antoine dans Entre deux draps, le gars qui veut toujours plaire et toujours bien faire, souvent gaffeur et inquiet, mais bien charmant. Dans la quatrième saison de Plan B, il prête ses traits à Jessie Bonin, un jeune homme issu d’une famille bancale. Son père s’est fait avoir et a tout perdu, y compris sa fierté. Sa mère vend son corps pour payer sa drogue et geler sa détresse psychologique. Jessie a pris sur lui de sortir sa famille de la misère. Ça l’a mené en prison. Déterminé à tout arranger à sa sortie, il met de pied dans l’engrenage de l’agence Plan B, à ses risques et périls. Dans Les révoltés, son personnage, Jacob, est aussi animé par un désir de bien faire. Journaliste, il mène des enquêtes, fait face à des injustices et souhaite par ses articles avoir un impact.

Catherine Paquin-Béchard

Photo tirée de Facebook Mégantic la série

Photo fournie par Bertrand Calmeau

On connaît sa Guylaine dans 5e rang. On l’a d’abord vue comme une femme battue, mais la coiffeuse se révèle opportuniste et trouve toujours le moyen de manigancer. Inversement, dans À cœur battant, Roxanne est travailleuse sociale auprès d’hommes violents. Elle veut le bien des gens. Amoureuse, espérons que Patrick ne la détruira pas. Récemment, la performance de Catherine dans Mégantic nous a arraché le cœur. Corine est une femme joyeuse, joviale, qui connaît tout le monde. Elle partage son temps entre deux boulots : un au bar du centre-ville et l’autre en horticulture. Si le déraillement du train ne l’a pas tuée physiquement, mentalement elle s’est éteinte. Elle éprouve un lourd choc post-traumatique et n’est plus que l’ombre d’elle-même, en proie à la paranoïa. Un personnage dans une grande détresse inspiré d’une réelle survivante de la catastrophe.

Émile Proulx-Cloutier

Photo fournie par Eric Myre

Cet automne, Émile nous propose deux visages complètement aux antipodes. Louis dans Les moments parfaits est hyper anxieux. Il est désormais papa et animé par le désir de tout « trop » bien faire, ce qui n’aide pas sa confiance. C’est un bon gars, un doux. Rien à voir avec François dans Avant le crash qui, à certains égards, fait peur tellement il est machiavélique. On comprend maintenant que le peu d’estime de son père le pousse dans des zones vicieuses et violentes. Il est manipulateur, arrogant, narcissique. Émile le joue si bien qu’on en vient à en avoir pitié autant qu’on peut le détester.

Céline Bonnier

Photo d’Eva Maude TC fournie par TVA

Photo fournie par Eric Myre

S’il y a une chose que ses personnages de Marlène dans Fragments et de Joe dans Sorcières ont en commun, c’est qu’elles cachent toutes deux un secret. Marlène Cormier est une universitaire reconnue, une femme indépendante, célibataire. Elle partage un duplex avec un couple d’amis de jeunesse et veille sur son fils qui n’a pas le bonheur facile. Lorsqu’elle renoue par hasard avec une ancienne flamme, les secrets doivent être justifiés. Joe Bussières est une journaliste déterminée qui fait carrière sur le terrain à l’international. Son combat : les droits des femmes. Célibataire, elle éprouve un problème d’attachement et redoute d’être touchée. Les détails sur sa jeunesse auprès de ses demi-sœurs dans une secte se révèlent petit à petit.

Kathleen Fortin

Photo d’archives

Photo fournie par Karl Jessy

Elle est Jacynthe Poupart dans Une affaire criminelle, une pauvre femme désemparée par la mort de son frère. On voit que la vie l’a écorchée. Comme son frère, elle voit des complots et nourrit une haine envers la police. À l’opposé, Elektra fait désormais partie de l’équipe d’enquêtes dans Portrait-robot. C’est une femme forte qui cache une certaine vulnérabilité. Elle est liée à plusieurs des cas de la saison.

Rémy Girard

Photo d’archives

Photo fournie par Eric Myre

Son Bernard Dupin dans Portrait-robot joue les durs à cuire comme enquêteur. Il connaît tout le monde, même la petite racaille. Ses moyens de persuasion sont par contre contestables. Mais celui que l’on surnomme Molosse a un cœur tendre qui craque pour sa patronne. Pas évident quand on est plus habitué aux baffes qu’à dire « je t’aime ». Parallèlement, Rémy Girard apparaît dorénavant régulièrement dans Stat où il incarne Richard, le père d’Éric, qui semble partager les mêmes dépendances. Et l’automne ramène le mythique Pogo de La petite vie. Le grand chum de Pôpa semble toutefois avoir la mémoire qui flanche.

Samuel Gauthier

Photo fournie par Bell Media

Dans Les moments parfaits, Samuel incarne Hugo, l’aîné des petits-enfants de Georges, fils de Catherine. Il s’est longtemps cherché comme bien des jeunes de son âge qui débarquent dans l’ère adulte. D’autant plus qu’il a su que son père n’était pas celui qu’il croyait. En amour, il se rebâtit. Dans Après le déluge, il prête ses traits à un autre genre de gars, lui aussi en perte de sens. Vincent vient d’un milieu aisé où tout lui est permis. Mais son père exerce sur lui une pression énorme. Quart-arrière dans une équipe de football, organisateur de partys et dealer de médicaments, il commet un geste qui vient déstabiliser son confort. Dans À cœur battant, Samuel est dans un tout autre registre. Son Joey Breton est un être manipulateur et violent. Espérons qu’il reste derrière les barreaux.