Cher, 77 ans, se confie sur son histoire d'amour avec Alexander Edwards, 37 ans

Cher a partagé des détails sur sa relation avec Alexander Edwards.

• À lire aussi: Cher admet que sa relation avec son copain de 36 ans peut paraître «étrange»

Dans une interview pour People, la chanteuse de 77 ans s'est extasiée du directeur musical de 37 ans. Abordant les gros titres dont ils ont fait l'objet ces derniers mois, la chanteuse de Believe a déclaré qu'elle n'était « pas surprise ». « Alexander a des dents en diamant, des tatouages, des cheveux blancs et il est bien plus jeune. C'est un homme magnifique, a-t-elle déclaré. En plus, je pense que c'est amusant de s'intéresser à la vie amoureuse de quelqu'un d'autre ! »

Le duo s'est rencontré il y a un an « pendant environ 15 minutes » lors de la Fashion Week de Paris lorsqu'un ami commun a donné le numéro de Cher à Alexander Edwards. « C'était vraiment choquant, parce que les gens ne donnent tout simplement pas mon numéro, a déclaré la pop-star. J'avais dit à tous mes amis : '' Nous sommes trop vieux pour sortir avec des hommes vraiment plus jeunes et je ne tomberai jamais amoureuse par SMS. '' Alors j’ai fait ce que j’avais dit de ne pas faire ! »

Cher a indiqué qu'elle avait enfreint ses règles pour son désormais petit ami parce qu'il était « tout simplement si spécial ». « Je déteste quand les gens disent que les gens sont spéciaux, mais beaucoup de gens disent que je suis spéciale, donc je peux dire qu'il est spécial, a-t-elle lancé avec humour. Peu importe ce qui arrive, j'adore être avec lui. Il me fait rire et nous nous amusons. Ce que j'ai appris, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Sur le papier, vous diriez : " Eh bien, c'est voué à l'échec ". Mais nous sommes ensemble depuis un an, et même si ce n'était qu'un an, cela en aurait valu la peine. J'ai passé de très bons moments. »

AFP

En plus d'être en couple, les deux tourtereaux sont également collaborateurs. Alexander Edwards a produit le nouveau morceau de Cher, Drop Top Sleigh Ride, qui fera partie de son prochain album, Christmas.