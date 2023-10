Combien dépenser pour des bonbons à l’Halloween?

Vous cherchez de bons prix sur les friandises d’Halloween? Pas de chance: c’est le 1er novembre que vous trouverez les meilleures offres!

Halloween n’est pas la fête préférée des chasseurs d’aubaines, comme c’est le cas pour Pâques et la Saint-Valentin. Pensez-y, c’est un combo gagnant pour les producteurs de confiserie: les produits sont offerts de façon saisonnière seulement et l’événement à date fixe crée une pression pour les achats. Après tout, qui va offrir des bonbons le lendemain de l’Halloween?

De plus, la faible concurrence fait que quelques géants comme Nestlé, Mars et Mondelez se partagent les plus grandes parts du gâteau sans avoir à trop couper dans les prix. Pensez à vos bonbons ou chocolats préférés, il y a de bonnes chances qu’ils soient produits par une de ces multinationales.

En consultant l’historique des prix des dernières années, on se rend compte que les prix des marques de friandises les plus vendues pour l’Halloween n’ont pas vraiment augmenté. Ça peut sembler être une bonne nouvelle, mais ça cache quelque chose: c’est une catégorie très sujette à la réduflation. Chaque année, les formats et emballages changent. La boîte de 40 sucreries que vous achèterez cette année en contenait 45 l’an dernier et 50 il y a à peine deux ans.

Le 31 octobre approche et vous vous demandez combien il est raisonnable de dépenser pour faire plaisir aux petits monstres de votre quartier.

Je vous offre une formule plutôt simple que vous pouvez ajuster à votre situation. Multipliez le nombre estimé d’enfants qui sonneront à votre porte à ce montant:

0,70$ si vous voulez donner de belles grosses poignées de bonbons aux enfants

0,50$ pour quelques petites friandises par enfant

0,25$ pour une ou deux sucreries par enfant

Vous pouvez faire un choix selon votre budget, mais vous pouvez vous attendre à payer entre 0,13$ et 0,19$ par friandise individuelle selon les prix actuels des pharmacies et des grandes surfaces. Calculer le coût de revient par friandise dans un emballage vous aidera à déterminer si vous faites une bonne affaire ou non avant d’acheter. Heureusement, on a tous une calculatrice sur soi.

Joyeuse Halloween!

Quoi surveiller à l’épicerie cette semaine

Nous sommes dans une période de transition des récoltes locales saisonnières vers les importations. Généralement, ces quelques semaines sont plus propices aux offres avantageuses et rares sur les viandes. Profitez-en pour faire des réserves.

On risque de voir un moins grand nombre d’aubaines sur les fruits dans les prochaines semaines. La seule exception attendue est au niveau des agrumes, qui devraient continuer d’être à bon prix dans les circulaires.

Les commerces écoulent les surplus de friandises d’Halloween dès le 1er novembre, c’est peut-être le temps de faire quelques achats en prévision des fêtes ou pour les bas de Noël? Après tout, il n’y a pas de fantômes sur les emballages!

Jean-François Gagné Bérubé, fondateur de Glouton.app, une plateforme spécialisée dans l'analyse des circulaires des épiceries pour aider les familles à maximiser leurs économies