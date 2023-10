Course aux Oscars: La bataille acharnée entre les plateformes pour les statuettes

Avec la saison des prix cinématographiques qui s’amorce, les plateformes numériques sortent leurs gros canons. Après le Air de Ben Affleck pour le compte d’Amazon Studios, voici Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio chez Apple pour La note américaine (Killers of the Flower Moon) ainsi que Bradley Cooper avec Maestro et Jodie Foster avec Annette Bening pour Insubmersible chez Netflix. Tour d’horizon...

Amazon a été le premier studio de streaming à remporter une nomination aux Oscars. C’était en 2017 avec Manchester sur mer, en lice pour la statuette du meilleur film. Depuis, la situation a bien évolué. L’année suivante, Roma d’Alfonso Cuarón chez Netflix raflait 10 nominations et trois Oscars – mais pas celui du meilleur film –, créant l’événement, à tel point que Steven Spielberg s’était ému et avait demandé à l’Académie des Oscars, l’AMPAS, de modifier ses règlements afin de décourager les productions des plateformes numériques. «Bien sûr, si c’est un bon film, il mérite un Emmy. Mais certainement pas un Oscar», avait lancé le cinéaste cette année-là.

Photo fournie par Netflix

La montée... et la chute de la maison Netflix

En 2019, The Irishman de Martin Scorsese, sorti sur Netflix, récolte pas moins de 10 nominations... sans remporter d’Oscar lors de la cérémonie du 9 février 2020. Puis la pandémie met l’industrie du cinéma à l’arrêt. «Ce qui a véritablement accéléré la possibilité des plateformes d’avoir du succès lors des soirées de remises de prix a été la COVID», analyse un publiciste aux nombreuses années d’expérience dans les pages de Vanity Fair.

Et en effet, les nominations à la cérémonie de 2021 attestent de cette légitimité. Nomadland de Chloé Zhao remporte la statuette du meilleur film. Il a d’ailleurs été diffusé sur Hulu le même jour de sa sortie en salle. L’année suivante, la tendance s’accélère. Au total, les trois plateformes de streaming – Netflix, Apple et Amazon – récoltent 37 nominations et CODA, tout premier long métrage produit par un studio de plateforme, repart avec la statuette suprême.

Avec la fin de la pandémie, les studios encouragent les cinéphiles à retrouver le chemin des salles de cinéma. Les nominations à la cérémonie du 12 mars dernier témoignent de la chute des plateformes. Netflix, Amazon et Apple n’ayant été cités que 19 fois, dont 16 pour Netflix et trois pour Amazon, Apple ayant été tout simplement ignoré.

La boule de cristal pour 2023-2024

Cette année, Air: Courtiser une légende de Ben Affleck a ouvert le bal. Produit par Amazon Studios, le long métrage est sorti en salle en avril avant d’être diffusé sur Prime Video. Et, après un été plutôt calme, les streamers se lâchent désormais en ce début de saison des prix.

Ainsi, La note américaine (Killers of the Flower Moon) de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone et Robert De Niro, produit par Apple Original Films, est l’un des grands favoris de l’année. L’excellent long métrage qui a été présenté à Cannes en mai dernier prendra l’affiche le 20 octobre avant d’être diffusé sur Apple TV+ à une date qui n’a pas encore été annoncée.

Photo fournie par Apple TV+

Toujours du côté d’Apple TV+, Flora and Son, une comédie musicale de John Carney (Nouveau Refrain) avec Eve Hewson, Jack Reynor et Joseph Gordon-Levitt, y est disponible depuis le 29 septembre et pourrait récolter quelques citations.

Autre poids lourd, Maestro de Bradley Cooper – produit, entre autres, par Martin Scorsese – arrivera sur les écrans le 22 novembre et chez Netflix le 20 décembre. Le long métrage sur Leonard Bernstein, auquel Yannick Nézet-Séguin a collaboré à titre de consultant, est assuré de se tailler une place fort respectable lors de la saison des prix à venir.

Également via la plus connue des plateformes, Nyad, tirée de la vie inspirante de la nageuse américaine, avec Annette Bening et Jodie Foster, arrive au cinéma le 20 octobre avant d’être diffusé sur Netflix le 3 novembre. Nul doute que May December de Todd Haynes avec Natalie Portman et Julianne Moore, sur les écrans le 17 novembre et sur Netflix le 1er décembre, saura tirer son épingle du jeu, tandis que Fair Play, actuellement en salle et sur Netflix, de même que l’excellent film d’animation Nimona de Netflix continueront de faire parler d’eux.